Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι διόρισε την πρώην δικηγόρο του, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, στη θέση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελέως για την Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, λίγες ώρες αφότου άσκησε πίεση στη γενική εισαγγελέα του για πιο επιθετική στάση απέναντι σε πολιτικούς του αντιπάλους. Η Χάλιγκαν στο παρελθόν έχει υπάρξει μοντέλο, έχει συμμετάσχει και έχει διακριθεί σε καλλιστεία και έχει δουλέψει ως παρουσιάστρια.

Πριν ανακοινωθεί ο διορισμός της, η Μέρι Κλίρι, νομική σύμβουλος του υπουργείου Δικαιοσύνης, που είχε ισχυριστεί ότι η κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν την είχε στοχοποιήσει λόγω των συντηρητικών της πεποιθήσεων, είχε ενημερώσει συναδέλφους της με email, το οποίο με κάποιο τρόπο έφτασε στο Reuters, ότι της ζητήθηκε απροσδόκητα να αναλάβει τη θέση.

Σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν πει στον Σίμπερτ ότι ο πρόεδρος ήταν απογοητευμένος επειδή το γραφείο του δεν είχε ακόμα ασκήσει ποινικές διώξεις για τραπεζική απάτη στη Λετίσια Τζέιμς. Το γραφείο του ερευνούσε επίσης υπόθεση που στόχευε τον Κόμεϊ, ο οποίος, όπως και η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, είναι πολιτικός αντίπαλος του Τραμπ.

Στις δύο αυτές έρευνες, ο Σίμπερτ είχε προηγουμένως πει σε αξιωματούχους ότι δεν θεωρούσε επαρκή τα αποδεικτικά στοιχεία για την απαγγελία κατηγοριών, ανέφεραν οι πηγές στο Reuters.

«Η Πάμ Μπόντι κάνει ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ δουλειά ως Γενική Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ προσεκτική, πολύ έξυπνη, αγαπά τη Χώρα μας, αλλά χρειάζεται έναν σκληρό εισαγγελέα στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, όπως την πρότασή μου, τη Λίντσεϊ Χάλιγκαν, για να αρχίσουν να κινούνται τα πράγματα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social, ανακοινώνοντας τον διορισμό.

Νωρίτερα, σε ανάρτηση που φαινόταν να απευθύνεται απευθείας στη Γενική Εισαγγελέα Παμέλα Μπόντι, ο Τραμπ είπε ότι εξέτασε δηλώσεις και αναρτήσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν έχει γίνει τίποτα σχετικά με πιθανές κατηγορίες κατά του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, του γερουσιαστή της Καλιφόρνια, Άνταμ Σιφ, και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

«Ο ΤΡΑΜΠ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ»

«Δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο, αυτό σκοτώνει τη φήμη και την αξιοπιστία μας. Με καθαίρεσαν δύο φορές και με απήγγειλαν κατηγορίες (5 φορές!), ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ. Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ, ΤΩΡΑ», έγραψε.

Η Χάλιγκαν ήταν μεταξύ των δικηγόρων που εκπροσώπησαν τον πρόεδρο Τραμπ σε αστικές υποθέσεις μετά την έφοδο στο σπίτι του στο Μαρ-α-Λάγκο για την αναζήτηση απόρρητων εγγράφων. Θα αντικαταστήσει τον Έρικ Σίμπερτ, ο οποίος είχε αναλάβει την έρευνα για τη Λετίσια Τζέιμς, αλλά παραιτήθηκε την Παρασκευή αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι ήθελε την απομάκρυνσή του.

Ο Τραμπ στήριζε τη Μπόντι αταλάντευτα επί μήνες, παρά την κριτική που δεχόταν από τη βάση του για τον χειρισμό της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν και τις πρόσφατες δηλώσεις της περί δίωξης «ρητορικής μίσους» μετά τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Η κριτική του το Σάββατο ίσως σηματοδοτεί ότι η υπομονή του εξαντλείται, παρότι δημόσια διατηρεί τη στήριξή του.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ — ο οποίος είχε αλλάξει πολλές φορές υπουργούς και ανώτατους συμβούλους στην πρώτη του θητεία — διατηρούσε σχετικά σταθερό το υψηλόβαθμο προσωπικό του στους πρώτους οκτώ μήνες.

Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΙΓΚΑΝ

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η Χάλιγκαν θα αναλάβει τη θέση προσωρινά μέχρι να εγκριθεί από τη Γερουσία των ΗΠΑ.



