Ο Ντόναλντ Τραμπ, όρισε νέα ανώτατη ομοσπονδιακό εισαγγελέα στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, μια ημέρα μετά την παραίτηση του εισαγγελέα Έρικ Σίμπερτ από το αξίωμα, εν μέσω επιθέσεων από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τραμπ διόρισε την Μαίρη «Μάγκι» Κλίαρι -μια αυτοαποκαλούμενη συντηρητική δικηγόρο από το Κάλπεπερ της Βιρτζίνια, η οποία δραστηριοποιείται ενεργά στην πολιτική με το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων -ως αναπληρώτρια εισαγγελέα των ΗΠΑ, σύμφωνα με δύο άτομα και ένα εσωτερικό email που εξέτασε το POLITICO.

Η Κλίαρι έχει υπηρετήσει ως βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ και κάποτε ισχυρίστηκε ότι «της την έστησαν» επειδή βρισκόταν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, γεγονός που οδήγησε σε μια σύντομη εσωτερική έρευνα και σε διοικητική άδεια πριν αθωωθεί.

Η Κλίαρι έγραψε τον Μάιο ότι η εμπειρία της ψευδούς κατηγορίας την οδήγησε να υποβάλει αίτηση για να γίνει εισαγγελέας των ΗΠΑ στη Βιρτζίνια με σχέδιο να «τερματίσει τις πολιτικά οπλισμένες έρευνες».

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ήμουν κάπως επιφυλακτική στο να μοιραστώ την εμπειρία μου, αλλά τώρα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόεδρος, νιώθω το θάρρος να πω επιτέλους πώς και εγώ ήμουν στόχος πολιτικών επιθέσεων», έγραψε η Κλίαρι.

Η ανάληψη των καθηκόντων της, η οποία ανακοινώθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το Σάββατο το απόγευμα, έρχεται εν μέσω της διαμάχης για την αποχώρηση του Σίμπερτ. Το ABC News ανέφερε για πρώτη φορά ότι ο Σίμπερτ είχε αντισταθεί στις πιέσεις να απαγγείλει ποινικές κατηγορίες στην Γενική Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Letitia James -μια μακροχρόνια αντίπαλο του Tραμπ.

Αφού ενημέρωσε το γραφείο του την Παρασκευή ότι παραιτείται, ο Tραμπ σχυρίστηκε σε μια νυχτερινή ανάρτηση στο Truth Social ότι στην πραγματικότητα είχε απολύσει τον Σίμπερτ λόγω των δεσμών του με τους Δημοκρατικούς.

Σε ένα εσωτερικό email που εξέτασε το Politico, η Κλίαρι χαρακτήρισε τον διορισμό της ως «απροσδόκητο» και ευχαρίστησε τον Σίμπερτ για τα «πολλά χρόνια υπηρεσίας του στην Περιφέρεια και στη χώρα».

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας για την προώθηση της αποστολής μας για τον αμερικανικό λαό», έγραψε η Κλίαρι.

Πηγή: skai.gr

