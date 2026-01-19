Του Xρυσόστομου Τσούφη

Κάθε χρόνο – και το περσινό καλοκαίρι δεν αποτέλεσε εξαίρεση – γινόμαστε μάρτυρες καταγγελιών, παραπόνων δημοσίων και μη για τις άθλιες συνθήκες διαμονής που … «προσφέρουν» οι επιχειρηματίες του τουρισμού στους εποχικούς κυρίως εργαζομένους τους.

Περνάνε βέβαια στα…ψηλά αφού όλοι κυρίως ασχολούνται με τα ρεκόρ των επισκεπτών και των εισπράξεων παραγνωρίζοντας ότι για την υψηλή ποιότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μοχθούν καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι οι οποίο ξεκουράζονται – όταν τους το επιτρέπουν – κυριολεκτικά σε τρώγλες…. Γεγονός που ασφαλώς έχει συμβάλει και στην έλλειψη εργατικών χεριών στον τουρισμό.



Οι υπουργοί Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψαν κοινή υπουργική απόφαση η οποία καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές των καταλυμάτων που πρέπει να προσφέρονται στο προσωπικό.



Τα δωμάτια του προσωπικού μπορούν να είναι είτε εντός της έκτασης των ξενοδοχειακών καταλυμάτων είτε εκτός. Στη δεύτερη περίπτωση δεν πρέπει να βρίσκονται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων.



Τα δωμάτια του προσωπικού πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές :

Να διαθέτουν φυσικό φωτισμό και αερισμό

Να έχουν ελάχιστο εμβαδό 12τ.μ. 14.τ.μ. και 17τ.μ. ανάλογα αν πρόκειται για μονόκλινα, δίκλινα ή τρίκλινα

Να διαθέτουν λουτρό με τα λοιπά είδη υγιεινής και εξοπλισμό μπάνιου.

Τα υπνοδωμάτια να έχουν την κατάλληλη επίπλωση και κατ’ ελάχιστον κρεβάτια με ελάχιστη διάσταση μονού 0.90χ1.90 μ και διπλού 1.60χ2.00 μ, κομοδίνα, ερμάριαντουλάπες, ψυγείο, τηλεόραση, σύνδεση στο διαδίκτυο και να διαθέτουν παροχή ζεστού νερού στο μπάνιο.

Να έχουν κοινόχρηστους χώρους πλυντηρίου, στεγνωτηρίου και σιδερωτηρίου, υπαίθριου χώρου για άπλωμα ιματισμού ρουχισμού, κοινόχρηστης κουζίνας εμβαδού τουλάχιστον 15 τ.μ. καθώς και λινοθήκες ιματισμού και αποθήκη ειδών καθαρισμού.

Ο εξοπλισμός πλυντηρίου στεγνωτηρίου και σιδερωτηρίου υπολογίζεται σε μια σειρά μηχανημάτων, ανά 20 κλίνες.

Ο εξοπλισμός κουζίνας αποτελείται κατ’ ελάχιστον από πολυκουζινάκι 4 εστιών (ανά 30 κλίνες), ηλεκτρικό απορροφητήρα, νεροχύτη, ηλεκτρικό ψυγείο (ανά 20 κλίνες), φούρνο μικροκυμάτων(ανά 20 κλίνες), επαρκή ανοξείδωτα μαγειρικά σκευή και πιάτα.

Να διαθέτουν σύστημα θέρμανσης - Ψύξης



Εκτός από το να προσφέρει…ανθρώπινα καταλύματα, ο επιχειρηματίας-εργοδότης έχει και μια σειρά άλλων υποχρεώσεων:

Να διατηρεί το σύνολο των κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων των δωματίων προσωπικού σε άριστη λειτουργική κατάσταση

Να καταβάλλει το σύνολο των τελών, φόρων, λειτουργικών εξόδων ή δαπανών που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία αυτών.

Βαρύνεται με τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής και των καταλυμάτων προσωπικού και των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, ψύξης/θέρμανσης

Να προστατεύει τα συμφέροντα του διαμένοντος προσωπικού από την πρόκληση ενόχλησης, κινδύνου, βλάβης ή ζημιάς στα πρόσωπα ή και πράγματα αυτών, ιδίως λόγω ελαττωματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή μη λήψεως των ενδεικνυόμενων μέτρων για την πρόληψη κινδύνου, ζημιών και κάθε είδους οχλήσεων

Να φιλοξενεί εντός των δωματίων πρόσωπα τα οποία συμφωνούν εγγράφως στη συγκατοίκηση, χωρίς η τυχόν διαφωνία τους να έχει επιπτώσεις στην εργασία τους, και σε περίπτωση αδυναμίας επέλευσης συμφωνίας, πρόσωπα ιδίου φύλου

Να έχει συντάξει κανονισμό λειτουργίας



Υποχρεώσεις έχει και το προσωπικό που διαμένει στις εγκαταστάσεις:

Να αναφέρει άμεσα πιθανές βλάβες ή δυσλειτουργίες, που θα υποπέσουν στην αντίληψή του, σε παροχές, σωληνώσεις ή εγκαταστάσεις των δωματίων, προκειμένου να επισκευαστούν

Να μην προβαίνει σε εκτέλεση εργασιών επί των δωματίων άνευ της έγκρισης του φορέα και της τήρησης των σχετικών κανονισμών

Να μην φιλοξενεί στα δωμάτια τρίτα πρόσωπα πέραν των καθορισμένων από τον φορέα προσώπων του προσωπικού

Να μην προκαλεί όχληση στους λοιπούς διαμένοντες

Να είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την τυχόν όχληση ή ζημία, που τυχόν προκαλέσουν κατοικίδια στις περιπτώσεις που αυτά επιτρέπονται.

Κατά την περίοδο που τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δεν λειτουργούν λόγω εκτέλεσης εργασιών ανακαίνισης ή επισκευών, επιτρέπεται η διαμονή στα δωμάτια προσωπικού.

Τον έλεγχο για το αν τηρούνται όλα τα παραπάνω έχουν οι περιφέρειες και συγκεκριμένα οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή Διευθύνεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου, οι οποίες διενεργούν ελέγχους και στέλνουν τις εκθέσεις των ευρημάτων τους στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού.

Εφόσον διαπιστωθούν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, χρήση των δωματίων του προσωπικού για αλλότριους σκοπούς από αυτόν που δημιουργούνται ή έλλειψη πιστοποιητικού πυρασφάλειας τότε οι εγκαταστάσεις σφραγίζονται και διακόπτεται η λειτουργία τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του υπόχρεου, μέσα 30 ημέρες, μετά την επιβολής προστίμου μπορεί να επιβάλλεται ως μέτρο η σφράγιση των δωματίων προσωπικού.

Όσο οι εγκαταστάσεις είναι σφραγισμένες, ο φορέας του τουριστικού καταλύματος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εναλλακτικό μέρος διαμονής για το προσωπικό εντός τους ιδίου ή άλλου ξενοδοχείου τουλάχιστον 2 αστέρων και φυσικά να καλύπτει το κόστος διαμονής.

Το πλαίσιο υπάρχει, αυτό που χρειάζεται είναι πολλοί και συνεπείς έλεγχοι ώστε να εκλείψουν τα φαινόμενα… Μεσαίωνα.

Πηγή: skai.gr

