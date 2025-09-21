Ένοπλος άνοιξε πυρ σε λέσχη γκολφ Sky Meadow Country Club στη Νάσουα του Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ το Σάββατο, σκοτώνοντας έναν ενήλικο άνδρα, τραυματίζοντας αρκετούς άλλους, ανακοίνωσαν οι αρχές. ο ύποπτος συνελήφθη σχεδόν αμέσως.

Οι ερευνητές εξακολουθούν να προσπαθούν να προσδιορίσουν τα κίνητρα, δήλωσε ο ανώτερος βοηθός γενικού εισαγγελέα, Πίτερ Χίνκλι.

Δεν υπήρξαν άμεσες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών.

Ο Τομ Μπάρτελσον, από την Πέπερελ της Μασαχουσέτης, που βρισκόταν στη λέσχη για τον γάμο του ανιψιού του, περιέγραψε σκηνές χάους. Είπε ότι άκουσε τον δράστη να φωνάζει «τα παιδιά είναι ασφαλή» και «ελεύθερη Παλαιστίνη» και ότι φαινόταν να στοχεύει κάποιο συγκεκριμένο άτομο.

«Μαζευτήκαμε για τον χορό του γαμπρού και της νύφης και μετά επικράτησε χάος», είπε. «Ακούσαμε περίπου έξι πυροβολισμούς, όλοι πέσαμε κάτω, και ξαφνικά μας έσπρωξαν σε ασφαλή σημεία».

Πρόσθεσε ότι αρκετοί άνθρωποι έπεσαν στο έδαφος και προσπάθησαν να απομακρυνθούν, ενώ επικρατούσε μεγάλη πανικόβλητη ατμόσφαιρα.

«Προσπαθούσαμε να κρατήσουμε τα μέλη της οικογένειας ασφαλή. Να μείνουμε όλοι χαμηλά και να βρούμε καταφύγιο».

Η Έβι Ο’Ρουρκ, από το Σάλεμ του Νιου Χάμσαϊρ, που βρισκόταν επίσης στο σημείο, δήλωσε ότι προσπαθούσε ακόμα να εντοπίσει τον γιο της, Ρόμπερτ Ντεσάρ, από τη Νάσουα, μετά την επίθεση.

«Δεν ξέρουμε πού είναι. Έπεσε κάτω. Η νύφη μου και η εγγονή μου πρόλαβαν να ξεφύγουν… Είδαν τον γιο μου να πέφτει και είδαν αίμα, και δεν μπορούμε να τον βρούμε», είπε.

Η Έμιλι Έρνστ, που ήταν παρούσα, δήλωσε ότι είδε έναν ένοπλο ντυμένο στα μαύρα.

«Φορούσε μάσκα. Τον είδαμε να σηκώνει το όπλο και τότε τρέξαμε. Έτρεξα μέσα από την κουζίνα για να σώσω τη ζωή μου».

