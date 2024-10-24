Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορήθηκε αυτή την εβδομάδα πως είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τα χρόνια του 1990 μανεκέν που του σύστησε ο διαβόητος παιδεραστής Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Σύμφωνα με το θύμα, που επικαλέστηκε η βρετανική εφημερίδα, η φερόμενη επίθεση διαπράχθηκε στον Trump Tower, στη Νέα Υόρκη, την άνοιξη του 1993.

Η Στέισι Γουίλιαμς, 56 ετών σήμερα, αφηγήθηκε πώς πήγε στον ουρανοξύστη του Ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου όταν της το πρότεινε ο χρηματιστής Τζέφρι Έπστιν.

Μόλις έφθασαν, ο Ντόναλντ Τραμπ την τράβηξε πάνω του, θώπευσε «τα στήθη της», τη μέση και τα οπίσθιά της, είπε. Πρόσθεσε πως πάγωσε, πως ήταν «βαθιά συγχυσμένη» για αυτό που της συνέβαινε, και νομίζει ότι είδε τους δυο άνδρες να χαμογελούν ο ένας στον άλλο.

Σύμφωνα με τη Γουίλιαμς που μίλησε στον Guardian, γνώρισε για πρώτη φορά τον Τραμπ το 1992 σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι, αφού της τον σύστησε ο Επστάιν, ο οποίος, όπως πίστευε, ήταν καλός φίλος του τότε μεσίτη ακινήτων της Νέας Υόρκης. Η Γουίλιαμς είπε ότι ο Επστάιν ενδιαφέρθηκε για εκείνη και οι δυο τους έβγαιναν περιστασιακά για μια περίοδο μερικών μηνών. «Τότε έγινε πολύ σαφές ότι αυτός και ο Ντόναλντ ήταν πραγματικά, πραγματικά καλοί φίλοι και περνούσαν πολύ χρόνο μαζί», δήλωσε το πρώην μοντέλο.

Κατά την καταγγέλλουσα, ο Τραμπ έστειλε στη συνέχεια στην ατζέντη της μια καρτ ποστάλ από το Μαρ-α-Λάγκο, την θερινή του κατοικία στην οποία, σύμφωνα με τον Guardian, έγραψε «Stacey - Το σπίτι σου μακριά από το σπίτι. Με αγάπη Ντόναλντ».

Η αντίδραση της πλευράς Τραμπ

Ο χρηματομεσίτης Έπσταϊν, άνθρωπος με γνωριμίες και δοσοληψίες με πανίσχυρους οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, είχε κατηγορηθεί και ο ίδιος για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς με θύματα κορίτσια, πολλά ανήλικα· ωστόσο ο θάνατός του στη Νέα Υόρκη, που οφειλόταν σύμφωνα με τις αρχές σε αυτοκτονία, τον Αύγουστο του 2019, οδήγησε στον τερματισμό των διώξεων σε βάρος του.

Η εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, δεν αντέδρασε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η εκπρόσωπός της Κάρολαϊν Λίβιτ έκανε λόγο για «ψευδή» κατηγορία από πλευράς της άλλοτε «ακτιβίστριας υπέρ του Μπαράκ Ομπάμα» που ανακοινώθηκε «από την εκστρατεία της Χάρις» ενώ δεν απομένουν ούτε δύο εβδομάδες ως την εκλογική αναμέτρηση, αναφερόμενη στην αντιπρόεδρο και υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία, την Κάμαλα Χάρις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, η κυρία Γουίλιαμς έκανε τις αποκαλύψεις για την κακοποίηση που υπέστη κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συζήτησης ομάδας που βαπτίστηκε «Survivors for Kamala». Πρόκειται για «συμμαχία ανθρώπων που επέζησαν από σεξουαλικές επιθέσεις» και τάσσονται υπέρ της υποψήφιας των Δημοκρατικών.

«Η ιδέα πως αυτό το τέρας θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο είναι ο χειρότερος εφιάλτης μου», είπε στη διαδικτυακή συζήτηση, που έγινε τη Δευτέρα.

Η Στέισι Γουίλιαμς τόνισε πως ένιωσε «ταπεινωμένη» έπειτα από τη φερόμενη επίθεση, εκτιμώντας πως υπήρξε θύμα «διεστραμμένου παιχνιδιού» του μετέπειτα προέδρου και του Τζέφρι Έπσταϊν.

Είπε ακόμη ότι έλαβε, μερικούς μήνες αργότερα, καρτ-ποστάλ υπογεγραμμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το 2023, ο πρώην πρόεδρος κρίθηκε ένοχος από τους ενόρκους σε αστική δίκη στη Νέα Υόρκη για «σεξουαλική επίθεση» το 1996, με θύμα πρώην δημοσιογράφο, την Ελίζαμπεθ Τζιν Κάρολ.

Πηγή: skai.gr

