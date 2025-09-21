Δύο βλήματα εκτοξεύτηκαν σήμερα, Κυριακή από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στην Πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Μετά την ενεργοποίηση προειδοποιητικών σειρήνων πριν από λίγο στις περιοχές του Λακχίς και του Ασντόντ, εντοπίστηκαν δύο βολές προερχόμενες από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Ένα βλήμα αναχαιτίστηκε και το άλλο έπεσε σε ανοιχτό χώρο. (...) Κανένας δεν τραυματίστηκε», πρόσθεσε.

חזרת הטפטופים?

יירוט שיגור הטילים החריג מעל אשדוד https://t.co/qieVh8kkRx pic.twitter.com/3hfCofJYCN — אלי וינברג-מחזיר עוקב (@eli_live1) September 21, 2025

