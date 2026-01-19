Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε την Κυριακή ότι αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να συζητήσουν την απάντηση της ΕΕ στην υπόσχεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς στους ευρωπαίους συμμάχους, έως ότου επιτραπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

Ο Κόστα, ο οποίος προεδρεύει των συνόδων κορυφής της ΕΕ, δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι διαβουλεύσεις του με τα μέλη της ΕΕ έδειξαν την ισχυρή δέσμευσή τους να υποστηρίξουν τη Δανία και τη Γροιλανδία και την ετοιμότητά τους να αμυνθούν ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή εξαναγκασμού, συνεχίζοντας παράλληλα να συνεργάζονται εποικοδομητικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα με φυσική παρουσία στις 22 Ιανουαρίου, την Πέμπτη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι ο Tραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο πρόσθετο δασμό 10% στις εισαγωγές αγαθών από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου, ο οποίος θα αυξηθεί στο 25% τον Ιούνιο, εκτός αν υπάρξει συμφωνία για «αγορά της Γροιλανδίας», όπως είπε.

Πηγή: skai.gr

