Ομοσπονδιακός εισαγγελέας ο οποίος είχε αρνηθεί να ασκήσει διώξεις κατά αντιπάλων του Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε χθες, Παρασκευή, την παραίτησή του μερικές ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε δημοσίως την αποχώρησή του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Θέλω να φύγει», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος απαντώντας σε δημοσιογράφο, ο οποίος τον ρώτησε στο Οβάλ Γραφείο αν θέλει να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της ανατολικής περιφέρειας της Βιρτζίνια, ο Έρικ Σίμπερτ.

Ο Σίμπερτ υπέβαλε χθες το βράδυ την παραίτησή του, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ίδιος είχε πρόσφατα κρίνει ότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να ασκήσει διώξεις για απάτη κατά της γενικής εισαγγελέα της πολιτείας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα Ουάσινγκτον Ποστ.

Η Τζέιμς είχε εξασφαλίσει την καταδίκη του Τραμπ στην καταβολή πολύ μεγάλου προστίμου ύψους σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων πριν από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Η καταδίκη αυτή για απάτη είχε εν τέλει ακυρωθεί στα τέλη Αυγούστου από εφετείο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, το οποίο έκρινε ότι το πρόστιμο ήταν «υπερβολικό».

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Έρικ Σίμπερτ είχε επίσης αρνηθεί να ασκήσει διώξεις σε άλλον εχθρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ.

Ο Κόμεϊ, ο οποίος καθαιρέθηκε το 2017, ενώ ερευνούσε για ενδεχόμενη ρωσική ανάμειξη στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορείται κυρίως από τον Αμερικανό πρόεδρο ότι είπε ψέματα στο Κογκρέσο.

