Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «δεν έχει απομείνει κανένα διαπραγματευτικό χαρτί στην Ουκρανία» σε πιθανές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Είχα πολύ καλές συζητήσεις με τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και δεν είχα τόσο καλές συζητήσεις με την Ουκρανία. Δεν έχουν κανένα διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια τους, αλλά παίζουν σκληρά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας: «Δεν πρόκειται να το αφήσουμε αυτό να συνεχιστεί».

Νωρίτερα είπε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Fox Radio ότι η παρουσία του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας «δεν είναι πολύ σημαντική». «Είναι σε συναντήσεις για τρία χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Δεν νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμετάσχει σε συναντήσεις», πρόσθεσε.

Ο Στάρμερ και ο Μακρόν «δεν έκαναν τίποτα» για να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν έχουν κάνει τίποτα για να τερματίσουν τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε για τις επερχόμενες συναντήσεις του με τον Στάρμερ και τον Μακρόν και διέκοψε τον συνομιλητή του λέγοντας: «Δεν έκαναν τίποτα... καμία συνάντηση με τη Ρωσία!».

«Δεν έχουν κάνει τίποτα», προσθέτει ο Τραμπ.

«Ο Μακρόν είναι φίλος μου», συνέχισε, προσθέτοντας ότι ο Στάρμερ είναι «πολύ καλός τύπος», αλλά κανείς από τους δύο δεν έχει κάνει τίποτα για τη Ρωσία.

Η Ουκρανία πρέπει να είναι μέρος των ειρηνευτικών συνομιλιών, λένε Σολτς και Ζελένσκι

Από την άλλη πλευρά, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα, συμφώνησαν ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι στις μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ακόμη ότι είναι απαραίτητος ο στενός συντονισμός μεταξύ της Ουκρανίας και των πιο κοντινών εταίρων της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής καγκελαρίας, ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε τη Γερμανία για τη συνεχιζόμενη εκτεταμένη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξή της, ενώ ο κ. Σολτς επιβεβαίωσε από την πλευρά του την ακλόνητη αλληλεγγύη προς την Ουκρανία και διαβεβαίωσε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία σε στενό συντονισμό με ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους μέχρις ότου επιτευχθεί μια δίκαιη, συνολική και διαρκής

Πηγή: Reuters, BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ,AFP

