Ρούμπιο: Από την πρόοδο των συνομιλιών για την Ουκρανία θα εξαρτηθεί το αν θα υπάρξει συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Η πιθανή σύνοδος κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το εάν και κατά πόσον θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε χθες Πέμπτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο κ. Ρούμπιο διευκρίνισε πως συζήτησε το ενδεχόμενο να οργανωθεί τέτοια σύνοδος κορυφής στις συνομιλίες που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ. Εξήγησε πως είπε στον κ. Λαβρόφ και στα άλλα μέλη της ρωσικής διπλωματίας πως «δεν πρόκειται να γίνει συνάντηση ώσπου να ξέρουμε ποιο πράγμα θα αφορά».

«Γενικά, δεν οργανώνεις τέτοιες συναντήσεις προτού να γνωρίζεις κάποιο αποτέλεσμα, ή ότι σημειώθηκε κάποια πρόοδος», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, που εκφράστηκε στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Κάθριν Χέριτζ και μεταδόθηκε μέσω X.

«Νομίζω λοιπόν πως όταν γίνει αυτή η συνάντηση θα εξαρτηθεί από το εάν και κατά πόσον θα μπορέσουμε να σημειώσουμε οποιαδήποτε πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κι αν την έχουμε σημειώσει, κι αν αυτή η σύνοδος επισφραγίσει τη συμφωνία, νομίζω πως όλοι θα πρέπει να χαιρετίσουν το ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ειρηνοποιός», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

