Ένα «παράθυρο για ειρήνη ανοίγει» στην Ουκρανία, υποστήριξε ο κορυφαίος διπλωμάτης της Κίνας στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G20 την Πέμπτη, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις της για τον τερματισμό του πολέμου σε στενό συντονισμό με τη Ρωσία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ στο περιθώριο της συνόδου στη Νότια Αφρική, στις πρώτες συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο στενών εταίρων από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε τη στάση που κρατούσε έως σήμερα η Αμερική όσον αφορά τον πόλεμο.

Τις τελευταίες ημέρες, κορυφαίοι αξιωματούχοι του Τραμπ έχουν πραγματοποιήσει διμερείς συνομιλίες με τη Μόσχα για την τύχη του Κιέβου, ενώ παράλληλα έχουν εξαπολύσει ένα μπαράζ επιθέσεων κατά του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο να προειδοποιεί την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ χάνουν την υπομονή τους με το Κίεβο.

Η σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της G20, στην οποία δεν παρευρέθηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έλαβε χώρα την ώρα που ραγδαίες διπλωματικές εξελίξεις άφησαν την Ευρώπη και την Κίνα στο περιθώριο και ήγειραν ερωτήματα για τη μεταβαλλόμενη ισορροπία δυνάμεων σε ένα έντονο γεωπολιτικό τοπίο.

Η Κίνα «υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που έχουν στόχο την ειρήνη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης συναίνεσης που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας», τόνισε ο Ουάγνκ στους ομολόγους του στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Ένα «παράθυρο ειρήνης ανοίγει» όσο αφορά τον πόλεμο, πρόσθεσε.

Ο πόλεμος και οι σχέσεις με τις ΗΠΑ ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν ο κορυφαίος Κινέζος διπλωμάτης και ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ στο περιθώριο της συνάντησης, σύμφωνα με ρωσικές πηγές. Οι δύο πλευρές – που έχουν συσφίξει τις σχέσεις τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία – εξήραν επίσης την ενισχυόμενη συνεργασία τους.

Όσον αφορά την Ουκρανία, και οι δύο χώρες φάνηκε να συμφωνούν ότι είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν τα «πρωταρχικά αίτια» της σύγκρουσης - μια προφανώς συγκεκαλυμμένη αναφορά στο ΝΑΤΟ - με την ανάγνωση της Ρωσίας να αποδίδει αυτό το αίσθημα στον Ουάγνκ και την Κίνα να το αποδίδει στον Λαβρόφ.

Η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τρία χρόνια επιδιδόμενη σε μια ανηλεή επίθεση που έχει ως αποτέλεσμα, μέχρι στιγμής, να σκοτωθούν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και εκτοπιστούν περίπου 10 εκατομμύρια. Η εισβολή έχει επίσης ισοπεδώσει ουκρανικές πόλεις και έχει πυροδοτήσει ισχυρισμούς για εγκλήματα πολέμου από τις ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν καταλάβει περιοχές της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας.

Αν και η Ρωσία ήταν αυτή που εισέβαλε σε μια γειτονική χώρα, το Πεκίνο και η Μόσχα έχουν χαρακτηρίσει ως αιτία του πολέμου την επεκτατική πολιτική του ΝΑΤΟ – στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινής αντίθεσής τους στο αμερικανικό σύστημα συμμαχιών που θεωρούν ότι αντιτίθεται στα συμφέροντά τους.

Ο Λαβρόφ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα επαίνεσε τον Τραμπ λέγοντας ότι είναι «ο πρώτος δυτικός ηγέτης» που αναγνώρισε δημοσίως ότι «η αιτία της σύγκρουσης στην Ουκρανία ήταν οι προσπάθειες… για επέκταση του ΝΑΤΟ».

Η Ρωσία ισχυρίζεται εδώ και καιρό ότι η επέκταση της αμυντικής συμμαχίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ απειλεί την ασφάλειά της, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την απρόκλητη εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Αυτός ο ισχυρισμός έχει χαρακτηριστεί από τους ηγέτες της Δύσης ως ψευδής δικαιολογία για την έναρξη του πολέμου.

Η απότομη αλλαγή της στάσης των ΗΠΑ όσον αγορά τον πόλεμο υπογραμμίστηκε και την Πέμπτη καθώς ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ Μάικλ Γουόλτς έκανε λόγο για «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου από τον Ζελένσκι μετά τη συνάντηση του Ουκρανού ηγέτη με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Ρωσία και την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ στο Κίεβο.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι προφανώς πολύ απογοητευμένος αυτήν τη στιγμή με τον πρόεδρο Ζελένσκι καθώς δεν κάθισε στο τραπέζι των συνομιλιών, δεν είναι διατεθειμένος να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία που προσφέραμε», δήλωσε ο Γουόλτς στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στην Ουάσιγκτον, αναφερόμενος στην οικονομική συμφωνία που πρόσφερε η κυβέρνηση Τραμπ στην Ουκρανία και την οποία μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να πείσει το Κίεβο να αποδεχθεί.

«Πιστεύω ότι τελικά θα φτάσει σε αυτό το σημείο και ελπίζω ότι θα γίνει πολύ γρήγορα», είπε ο Γουόλτς, επαναλαμβάνοντας τα σχόλια που έκανε πριν από τη συνάντηση Κέλογκ - Ζελένσκι, προτρέποντας τον Ουκρανό πρόεδρο να «υπογράψει τη συμφωνία» που προτείνουν οι ΗΠΑ.

Η πρόταση προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50% των εσόδων από τις σπάνιες γαίες της Ουκρανίας ως αποπληρωμή για τη βοήθεια που έχουν προσφέρει στο Κίεβο – χωρίς να προβλέπεται όμως καμία εγγύηση μελλοντικής βοήθειας, σύμφωνα με το CNN.

Η ρήξη Τραμπ-Ζελένσκι

Τα σχόλια του Γουόλτς ήρθαν εν μέσω μιας βαθύτερης ρήξης μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι που δημιούργησε μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το πώς θα εκπροσωπηθούν τα συμφέροντα της Ουκρανίας στις μελλοντικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ ενέτεινε τη χρόνια επικριτική στάση του απένταντι στον ηγέτη της Ουκρανίας τις τελευταίες ημέρες, παπαγαλίζοντας τη ρητορική του Κρεμλίνου, που κατηγορεί ψευδώς το Κίεβο ότι ξεκίνησε τον πόλεμο και αμφισβητεί τη νομιμότητα της εξουσίας του Ζελένσκι από τότε που ανέστειλε τις εκλογές λόγω του πολέμου.

Αφότου μάλιστα ο Ζελένσκι απάντησε, κατηγορώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι βρίσκεται σε «φούσκα παραπληροφόρησης», ο Τραμπ κλιμάκωσε τη μεταξύ του μάχη την Τετάρτη, αποκαλώντας τον Ζελένσκι «δικτάτορα» σε μια καυστική ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social.

Μετά τις συνομιλίες της Πέμπτης με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Κιθ Κέλογκ, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε πρόθυμος να τονίσει το ενδιαφέρον της Ουκρανίας να διατηρήσει ισχυρές σχέσεις με τις ΗΠΑ.

«Η συνάντηση με τον Κέλογκ αποκαθιστά την ελπίδα και χρειαζόμαστε ισχυρές συμφωνίες με την Αμερική, συμφωνίες που θα λειτουργήσουν πραγματικά», είπε ο Ζελένσκι κατά το καθιερωμένο νυχτερινό διάγγελμά του προς τον ουκρανικό λαό.

«Η οικονομία και η ασφάλεια πρέπει πάντα να συμβαδίζουν και οι λεπτομέρειες των συμφωνιών έχουν σημασία: όσο καλύτερες είναι οι λεπτομέρειες, τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα», ανέφερε.

Οι ομάδες του Κέλογκ και του Ζελένσκι είχαν συζητήσει προηγουμένως για τους αιχμαλώτους πολέμου της Ουκρανίας και «την ανάγκη για ένα αξιόπιστο και σαφές σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας ώστε ο πόλεμος να μην επαναληφθεί», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Κέλογκ δήλωσε ότι κατανοεί την ανάγκη της Ουκρανίας για εγγυήσεις ασφαλείας μετά την άφιξή του στο Κίεβο την Τετάρτη. Τις συνομιλίες μεταξύ του απεσταλμένου των ΗΠΑ και του Ουκρανού ηγέτη δεν ακολούθησε ωστόσο κοινή συνέντευξη Τύπου κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς, όπως δήλωσε στο CNN βοηθός του Ζελένσκι.



Πηγή: skai.gr

