Η τρέχουσα ανθρωπιστική και στρατιωτική κατάσταση και οι τρόποι επόπτευσης μιας δίκαιης ειρήνης για την Ουκρανία ήταν το αντικείμενο τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε νωρίτερα σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της καγκελαρίας, ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε τη Γερμανία για τη συνεχιζόμενη εκτεταμένη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξή της, ενώ ο κ. Σολτς επιβεβαίωσε από την πλευρά του την ακλόνητη αλληλεγγύη προς την Ουκρανία και διαβεβαίωσε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία σε στενό συντονισμό με ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους μέχρις ότου επιτευχθεί μια δίκαιη, συνολική και διαρκής ειρήνη.

Ο καγκελάριος Σολτς και ο πρόεδρος Ζελένσκι συμφώνησαν επίσης ότι στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία, «η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι και τα ζητήματα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια να συζητηθούν μαζί με τους Ευρωπαίους». Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ακόμη ότι είναι απαραίτητος ο στενός συντονισμός μεταξύ της Ουκρανίας και των πιο κοντινών εταίρων της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.