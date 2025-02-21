Γερμανία: Ένας 18χρονος συνελήφθη με την κατηγορία ότι σχεδίαζε επίθεση στο Βερολίνο

Ένας 18χρονος Ρώσος συνελήφθη στη Γερμανία με την κατηγορία ότι σχεδίαζε μια «πολιτικά υποκινούμενη» επίθεση στο Βερολίνο, ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία σήμερα, δύο ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές.

Ο νεαρός συνελήφθη την Πέμπτη στο Βρανδεμβούργο και σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον δικαστή, ανέφεραν η αστυνομία και η γενική εισαγγελία. Οι αστυνομικές Αρχές τον συνέλαβαν αφού έλαβαν «πληροφορίες για ένα πιθανό σχέδιο επίθεσης στο Βερολίνο και κατόπιν εντατικών ερευνών υπό τις οδηγίες της γενικής εισαγγελίας» ανέφεραν οι δύο πηγές στην ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Tagesspiegel, ο ύποπτος είναι Τσετσένος και σχεδίαζε μια επίθεση εναντίον της πρεσβείας του Ισραήλ στο Βερολίνο.

Η αστυνομία απέφυγε να σχολιάσει το κίνητρο και να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τον στόχο του 18χρονου, αναφέροντας μόνο ότι ερευνάται για την κατηγορία ότι σχεδίαζε μια σοβαρή βιαιοπραγία που έθετε σε κίνδυνο το κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.