Τραμπ: Αυτή είναι μια μεγάλη μέρα για τη Γερμανία και τις ΗΠΑ υπό την ηγεσία μου

Να προσεταιριστεί τη Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CDU/CSU) για τη νίκη της στις γερμανικές εκλογές, αλλά και να ταυτιστεί με τη νίκη αυτή, επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν κάνει καμία αναφορά στην ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), παρά τη μεγάλη άνοδο που σημείωσε, και παρά το γεγονός ότι το κόμμα προωθεί στο X ο Ίλον Μασκ.

«ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ, Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖΕΪ ΤΡΑΜΠ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ — ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΝΙΚΕΣ!!!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.