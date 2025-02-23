«H κυριαρχία της Ουκρανίας δεν είναι προς συζήτηση, ούτε μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης υπό το πρόσχημα της διπλωματίας», δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μετά τη θεία λειτουργία σήμερα, Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου, παραμονή της τρίτης επετείου από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στην ομιλία του έπειτα από τη λειτουργία στον Ναό του Αγίου Νικολάου στο Τζιβαλί του Φαναρίου, εκκλησία η οποία έχει παραχωρηθεί στους Ουκρανούς που διαμένουν στην Κωνσταντινούπολη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε, μεταξύ άλλων ότι οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία «πρέπει να περιλαμβάνει την Ουκρανία ως ισότιμο συμμετέχοντα, να επιβεβαιώσει το δικαίωμά της να υπάρχει χωρίς φόβο και να φέρει επούλωση σε μια γη που έχει καταστραφεί από τις μάχες».

«Καμία δύναμη δεν μπορεί να σβήσει το πνεύμα ενός λαού που αρνείται να λυγίσει. Κανένα έθνος δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τη θέλησή του σε ένα άλλο και καμία δύναμη δεν μπορεί να διαγράψει την ιστορία ενός λαού», είπε ο κ.κ. Βαρθολομαίος στην ομιλία του σε μια λειτουργία που παρακολούθησαν συγγενείς και φίλοι Ουκρανών στρατιωτών που αγνοούνται ή πιστεύεται ότι κρατούνται υπό ρωσική αιχμαλωσία.

«Καθώς συνεχίζουμε να παρακαλούμε τον Κύριό μας να καθοδηγήσει τους ηγέτες να βρουν την ειρήνη», ανέφερε ο κ.κ. Βαρθολομαίος, «αναγνωρίζουμε ότι η αληθινή ειρήνη δεν μπορεί να υπαγορεύεται από τη βία ή από έξωθεν ιδιοτροπίες».

Παράλληλα, επαίνεσε τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την «άοκνη προσπάθειά» του να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την ακεραιότητα της χώρας του.

«Η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να αποστρέφει το βλέμμα της και να μην εξαπατάται από ψευδείς αφηγήσεις και παραπληροφόρηση. Δεν πρέπει να επιτρέψει να συνεχιστεί η καταπίεση ή να δεχθεί συμβιβασμούς που υπονομεύουν θεμελιώδη δικαιώματα. Το μέλλον πρέπει να οικοδομηθεί πάνω στο σταθερό έδαφος του Διεθνούς Δικαίου, της αυτοδιάθεσης και του αμοιβαίου σεβασμού -όχι του εξαναγκασμού και της υποταγής» σημείωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Ο ίδιος συνέχισε την ομιλία του τονίζοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι απλώς μια σύγκρουση μεταξύ εθνών. Όπως είπε, «είναι μια ηθική δοκιμασία για την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Απαιτεί μια επιλογή μεταξύ αλήθειας και εξαπάτησης, μεταξύ δικαιοσύνης και καταπίεσης. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σήμερα θα διαμορφώσουν την ιστορία, καθορίζοντας αν θα επικρατήσει η ακεραιότητα ή αν θα επιμείνει η σκληρότητα και το μίσος».

Καταλήγοντας στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ανέφερε:

«Καθώς ετοιμαζόμαστε για την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, μια περίοδο περισυλλογής και πνευματικής ανανέωσης, προσευχόμαστε για μια ανανεωμένη δέσμευση για την αλήθεια, τη συμφιλίωση και την ειρήνη. Ακριβώς όπως η Ανάσταση του Χριστού ακολουθεί τα Πάθη Του, έτσι και εμείς πιστεύουμε ότι η Ουκρανία θα αναστηθεί, ότι το σκοτάδι του πολέμου δεν θα διαρκέσει και ότι το φως της δικαιοσύνης θα λάμψει εκ νέου.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο παραμένει σταθερό στη δέσμευσή του προς την Ουκρανία και τον ευσεβή λαό της. Ενώ ελπίζουμε για ένα γρήγορο τέλος της σύγκρουσης και την θεραπεία των τραυματιών, θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια, να υπερασπιζόμαστε τη δικαιοσύνη και να στεκόμαστε δίπλα σε όσους υποφέρουν. Αναμένουμε την ημέρα που η Ουκρανία και όλα τα έθνη θα μπορούν να ζήσουν σε ειρήνη, ασφάλεια και ελευθερία.

Είθε ο Κύριος να ευλογήσει την Ουκρανία με δύναμη και επιμονή. Είθε να παρηγορήσει αυτούς που θρηνούν, να θεραπεύσει αυτούς που πονούν και να φέρει την ελευθερία στους αιχμαλώτους. Είθε να καθοδηγήσει όλη την ανθρωπότητα προς ένα μέλλον όπου η αρετή θα επικρατεί, η αλήθεια θα τιμάται και η αρμονία θα γίνεται πραγματικότητα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

