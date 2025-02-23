Γερμανικές εκλογές: Αν το AfD δεν είναι μέρος ενός κυβερνητικού συνασπισμού, θα είναι μια σκληρή αντιπολίτευση

Αυτό που είπε η επικεφαλής του ακροδεξιού AfD, Άλις Βάιντελ, στους πιστούς του κόμματος μετά το κλείσιμο της κάλπης, είναι ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα πραγματικό δημοκρατικό κενό, σημειώνει το BBC σε ανάλυσή του.

Με άλλα λόγια, το κόμμα της Βάιντελ αναμένεται να γίνει το δεύτερο μεγαλύτερο στη Γερμανία, αλλά επειδή όλα τα άλλα κόμματα έχουν αναφέρει ότι δεν θα συνεργαστούν με το AfD, δεν πρόκειται το ακροδεξιό κόμμα να συμμετάσχει στην επόμενη κυβέρνηση συνασπισμού.

Η Βάιντελ υπονοούσε ότι οι επόμενες εκλογές μπορεί να έρθουν πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστεύει ο κόσμος. Το συμπέρασμα που προκύπτει από αυτό είναι ότι το AfD θα είναι όσο το δυνατόν πιο σκληρό στον ρόλο της αντιπολίτευσης.

Εάν νέες εκλογές έρθουν νωρίτερα, το AfD πιστεύει ότι το μομέντουμ είναι με το μέρος του και ότι το κόμμα βρίσκεται σε πραγματικά ισχυρή θέση για να αυξήσει ακόμη περισσότερο τα ποσοστά του.

Εξάλλου αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη φορά το AfD διπλασιάσει το ποσοστό του σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, κινούμενο περίπου στο 20% στις φετινές εκλογές.

