Γερμανικές εκλογές: Ο «μεγάλος κερδισμένος» και ο «μεγάλος χαμένος» – Δείτε πίνακα

Οι γερμανικές εκλογές έχουν κερδισμένους και χαμένους, αλλά δύο κόμματα ξεχωρίζουν ως το «μεγάλο κερδισμένο» και το «μεγάλο χαμένο».

Μεγάλος νικητής όσον αφορά το ποσοστό των ψηφοφόρων ήταν το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), με άλμα 9,3% στην υποστήριξη αναφέρει η Deutsche Welle.



Η συντηρητική συμμαχία CDU/CSU με επικεφαλής τον Φρίντριχ Μερτς επίσης αύξησε την υποστήριξή της κατά 4,8% σε σύγκριση με το 2021. Η αριστερή Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) μπορεί να παραμένει κάτω από το κατώφλι του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο κοινοβούλιο, αλλά — τουλάχιστον στα χαρτιά — η ανάπτυξή του είναι εντυπωσιακή, καθώς σχηματίστηκε μόλις πριν από ένα χρόνο μετά τη διάσπαση από το σοσιαλιστικό Αριστερό Κόμμα (Die Linke).



Οι κεντροαριστεροί Σοσιαλδημοκράτες (SPD) του Όλαφ Σολτς ήταν ο μεγαλύτερος χαμένος. Η υποστήριξη του κόμματος μειώθηκε κατά 9,6% σε σύγκριση με τις εκλογές του 2021.



Παρά την πρόσφατη αρνητικότητα της κοινής γνώμης σχετικά με το κόστος της ενεργειακής μετάβασης, η υποστήριξη για το Κόμμα των Πρασίνων της Γερμανίας μειώθηκε μόνο κατά 1,5%.

