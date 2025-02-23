Σολτς: Δεν θα εκπροσωπήσω το SPD σε διαπραγματεύσεις για κυβερνητικό συνασπισμό

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για κυβερνητικό συνασπισμό με το συντηρητικό μπλοκ CDU/CSU εάν προσκληθεί το κόμμα του SPD.



«Δεν θα είμαι εκπρόσωπος του SPD σε μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπό την ηγεσία του CDU, ούτε θα το διαπραγματευτώ», είπε ο Σολτς σε μια μετεκλογική συζήτηση που μεταδόθηκε από τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.



Οι πρώτες προβλέψεις δείχνουν ότι το κόμμα του πρόκειται να έρθει τρίτο, πίσω από το συντηρητικό μπλοκ CDU/CSU και το ακροδεξιό AfD.

Πρόκειται για το χειρότερο μεταπολεμικό αποτέλεσμα του κόμματος μετά σε κοινοβουλευτικές εκλογές.



Ο Σολτς παραδέχθηκε τη βαριά ήττα, κάνοντας λόγο για «πικρό εκλογικό αποτέλεσμα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.