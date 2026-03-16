Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε χτες, Κυριακή, σε ανάρτησή του, ότι σε συνομιλία που είχε μαζί του ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν να τερματιστούν άμεσα οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον χωρών της Μέσης Ανατολής.

«Του υπενθύμισα ότι η Γαλλία ενεργεί μέσα σε ένα αυστηρά αμυντικό πλαίσιο με στόχο την προστασία των συμφερόντων της, των περιφερειακών της εταίρων και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, και ότι είναι απαράδεκτο να γίνεται στόχος», έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο X.

Ο Γάλλος πρόεδρος στάθηκε επίσης στην ανάγκη να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

I have just spoken with Iranian President Massoud Pezeshkian.



I called on him to put an immediate end to the unacceptable attacks Iran is carrying out against countries in the region, whether directly or through proxies, including in Lebanon and Iraq. I reminded him that France… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 15, 2026

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι η διαρκής σταθερότητα μπορεί να εξασφαλιστεί μέσα από ένα νέο πλαίσιο ασφάλειας, το οποίο «θα αντιμετωπίζει τις απειλές σχετικά με τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν, το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και τις περιφερειακές του δραστηριότητες».

Ο Μακρόν προειδοποίησε επίσης ότι η τρέχουσα «ανεξέλεγκτη κλιμάκωση» βυθίζει «ολόκληρη την περιοχή στο χάος, με σημαντικές συνέπειες σήμερα και για τα επόμενα χρόνια».

Πηγή: skai.gr

