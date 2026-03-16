Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν – Πεζεσκιάν: «Σταματήστε αμέσως τις επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή»

Ο Γάλλος πρόεδρος κατά την επικοινωνία του με τον Ιρανό ομόλογό του στάθηκε στην ανάγκη να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε χτες, Κυριακή, σε ανάρτησή του, ότι σε συνομιλία που είχε μαζί του ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν να τερματιστούν άμεσα οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον χωρών της Μέσης Ανατολής.

«Του υπενθύμισα ότι η Γαλλία ενεργεί μέσα σε ένα αυστηρά αμυντικό πλαίσιο με στόχο την προστασία των συμφερόντων της, των περιφερειακών της εταίρων και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, και ότι είναι απαράδεκτο να γίνεται στόχος», έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο X.

Ο Γάλλος πρόεδρος στάθηκε επίσης στην ανάγκη να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι η διαρκής σταθερότητα μπορεί να εξασφαλιστεί μέσα από ένα νέο πλαίσιο ασφάλειας, το οποίο «θα αντιμετωπίζει τις απειλές σχετικά με τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν, το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και τις περιφερειακές του δραστηριότητες».

Ο Μακρόν προειδοποίησε επίσης ότι η τρέχουσα «ανεξέλεγκτη κλιμάκωση» βυθίζει «ολόκληρη την περιοχή στο χάος, με σημαντικές συνέπειες σήμερα και για τα επόμενα χρόνια».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Εμανουέλ Μακρόν Μασούντ Πεζεσκιάν Κρίση στη Μέση Ανατολή
