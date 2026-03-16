Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πίεσε συμμάχους των ΗΠΑ και στην Κίνα να συμμετάσχουν σε επιχείρηση για να καταστεί ασφαλής η ναυσιπλοΐα κι άρα η μεταφορά υδρογονανθράκων μέσω του Στενού του Ορμούζ, την ώρα που μεγάλες οικονομίες αρχίζουν σήμερα να αποδεσμεύουν ποσότητες πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα για να αποτρέψουν σοκ ελλείψεων στην αγορά.

Τη 17η ημέρα του πολέμου που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή, ο στρατός του Ισραήλ συνέχισε να βομβαρδίζει τη νύχτα τον Λίβανο και την ιρανική πρωτεύουσα, την Τεχεράνη. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, από τους κυριότερους κόμβους της παγκόσμιας αεροπορικής κίνησης, έκλεισε προσωρινά, αφού ξέσπασε πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων εξαιτίας επιδρομής drone.

Επαναλαμβάνοντας πως οι ένοπλες δυνάμεις έχουν «αποδεκατιστεί» έπειτα από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που διαρκούν πάνω από δυο εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του διεξάγει συνομιλίες με την Τεχεράνη, αλλά δεν βρίσκεται ακόμη στην ημερήσια διάταξη συμφωνία για να τελειώσει η ένοπλη σύρραξη.

«Ναι, συζητάμε μαζί τους. Αλλά δεν νομίζω πως είναι διόλου έτοιμοι» να κλείσουν συμφωνία, είπε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος αναφερόμενος στους Ιρανούς ηγέτες, προσθέτοντας «δεν είναι πολύ μακριά».

Δεν εξήγησε με ποιον ακριβώς διεξάγονται διαπραγματεύσεις, ούτε ποιο είναι το περιεχόμενό τους.

Παράλληλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times και δημοσιεύθηκε χθες Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος ενέτεινε την πίεση σε συμμάχους του και στην Κίνα, απαιτώντας να στείλουν πολεμικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, και από το οποίο είναι εξαρτημένες σε μεγάλο βαθμό οι ασιατικές και οι ευρωπαϊκές οικονομίες.

«Είναι απόλυτα προσήκον αυτοί που ωφελούνται από αυτό το στενό να συμβάλλουν να εγγυηθούμε πως δεν θα συμβεί τίποτα άσχημο εκεί πέρα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, που προ ημερών διαβεβαιώσει ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα αρχίσει «πολύ σύντομα» να «συνοδεύει» πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο στενό.

Ο κ. Τραμπ διεμήνυσε ότι θα υπάρξουν «πολύ κακές συνέπειες για το μέλλον του NATO» αν τα κράτη μέλη της συμμαχίας δεν συμμορφωθούν προς την απαίτησή του αυτή, ενώ απείλησε επίσης να προχωρήσει σε αναβολή της επίσκεψής του στην Κίνα, από την 31η Μαρτίου ως τη 2η Απριλίου.

Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ επιδιώκει να σχηματιστεί «συνασπισμός για το Στενό του Ορμούζ» και επίσης ζυγίζει επιλογές για να καταλάβει το νησί Χαργκ, κρίσιμης σημασίας πετρελαιοεξαγωγικό κόμβο του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

