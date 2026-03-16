Τόσο η άκρα δεξιά όσο και η άκρα αριστερά τα πήγαν καλά στον πρώτο γύρο των γαλλικών δημοτικών εκλογών, σχολιάζει το Politico. Αλλά πολλά εξαρτώνται τώρα από την πολύπλοκη οικοδόμηση συμμαχιών πριν από τον δεύτερο γύρο της 22ας Μαρτίου.

Ωστόσο, δεν είναι συνετό να εξαχθούν συνολικά συμπεράσματα από τα αποτελέσματα της Κυριακής, επειδή πολλά μπορούν να αλλάξουν στον δεύτερο γύρο. Υποψήφιοι σε χαμηλότερες θέσεις αγωνίζονται να σχηματίσουν συμμαχίες που θα μπορούσαν να αλλάξουν δραματικά τα αποτελέσματα στον επαναληπτικό γύρο.

Η Εθνική Συμμαχία σημείωσε καλά ποσοστά, αλλά δεν πέτυχε τις σαρωτικές επιτυχίες που επιθυμούσε στο νότο, ένα από τα περιφερειακά του προπύργια. Σε βασικές πόλεις-στόχους όπως η Μασσαλία και η Τουλόν, αντιμετωπίζει τώρα το φάσμα σημαντικών ηττών στον δεύτερο γύρο. Ωστόσο, αρκετοί από τους υποψηφίους της συγκέντρωσαν πάνω από το 40% των ψήφων, ποσοστό που πολλοί κεντρώοι υποψήφιοι μπορούν μόνο να ονειρευτούν.

Στο άλλο άκρο του φάσματος, το κίνημα Ανυπότακτη Γαλλία του ακροαριστερού Ζαν-Λικ Μελανσόν, είχε καλύτερη της αναμενόμενης απόδοση σε αρκετές πόλεις όπως η Λιλ και η Ρουμπαί στα βορειοανατολικά, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις ότι θα είναι βασικός παράγοντας ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους. Οι ισχυρές επιδόσεις των υποψηφίων του θα αποτελέσουν πονοκέφαλο για τη μετριοπαθή αριστερά, η οποία είναι επιφυλακτική απέναντι σε μια συμμαχία με τον ολοένα και πιο τοξικό Μελανσόν, αλλά όχι αρκετά ισχυρή για να τον απορρίψει εντελώς.

Ακολουθούν τα βασικά συμπεράσματα του Politico σχετικά με την εξέλιξη της εκλογικής αναμέτρησης

Πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά όχι σαρωτική νίκη για την Ακροδεξιά

Το εκλογικό σύστημα δύο γύρων της Γαλλίας ιστορικά έχει λειτουργήσει εις βάρος του κόμματος της Μαρίν Λεπέν, συμπεριλαμβανομένων των εκλογών δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων, καθώς ad hoc συμμαχίες σχηματίζονται πριν από τον επαναληπτικό γύρο για να εμποδίσουν τους ακροδεξιούς υποψηφίους.

Αυτή τη φορά, το κόμμα ήλπιζε να εκμεταλλευτεί τις μάχες μεταξύ κεντρώων και αριστερών - καθώς και να αξιοποιήσει την αυξανόμενη πανεθνική του απήχηση - για να κάνει μια σημαντική πρόοδο.

Παρόλα αυτά, η ακροδεξιά έχει σημαντικά κέρδη στα αστικά κέντρα που εδώ και καιρό αποτελούν προπύργια της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς.

Το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα είναι η Μασσαλία, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, όπου ο υποψήφιος της Εθνικής Συμμαχίας μάχεται στήθος με στήθος με τον νυν δήμαρχο ο οποίος έχει την υποστήριξη αρκετών μετριοπαθών αριστερών κομμάτων.

Η κεντροδεξιά αισθάνεται πίεση

Οι σύμμαχοι του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν βρίσκονται υπό πίεση σε όλη τη χώρα, όπου οι κεντροδεξιοί υποψήφιοι αγωνίζονται να κρατήσουν ή να κερδίσουν μεγάλες πόλεις επειδή η ακροδεξιά απορροφά μέρος του εκλογικού τους σώματος.



Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του σύμμαχου της Λεπέν, Ερίκ Τσιότι, στη Νίκαια, όπου κέρδισε περισσότερο από το 40% των ψήφων, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, γεγονός που τον καθιστά επικρατέστερο στον επαναληπτικό γύρο εναντίον του νυν δημάρχου Κριστιάν Εστροσί, ο οποίος υποστηρίζεται από κεντρώα κόμματα.



Η εκλογική αναμέτρηση στη Νίκαια αντανακλά τόσο τον αγώνα των παραδοσιακών κεντροδεξιών δυνάμεων να συγκρατήσουν την ακροδεξιά όσο και μια πικρή προσωπική αντιπαλότητα μεταξύ του Τσιότι και του Εστροσί, πρώην μέλους του συντηρητικού κόμματος των Ρεπουμπλικανών.

Ο Εντουάρ Φιλίπ επιβίωσε

Ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ είδε στις δημοσκοπήσεις να δίνει μάχη στο νήμα με τον κομμουνιστή αντίπαλό του, αλλά ο κεντρώος υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2027 τελικά προηγήθηκε άνετα στη βιομηχανική πόλη της Χάβρης.



Ο Φιλίπ, ο οποίος έχει ήδη ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για το 2027, και προειδοποιήσει ότι θα την αποσύρει αν έχανε στην δημαρχιακή κούρσα στη Νορμανδία, θέτοντας σε κίνδυνο το ίδιο το πολιτικό του μέλλον.

Η «σκληρή» αριστερά σημείωσε «υψηλό σκορ»

Η Ανυπότακτη Γαλλία, το ακροαριστερό κίνημα του Μελανσόν, είχε καλύτερη από την αναμενόμενη απόδοση σε βασικές πόλεις-στόχους, ένα αποτέλεσμα που θα αυξήσει τον προβληματισμό της μετριοπαθούς Αριστεράς ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.



Οι προοπτικές του κόμματος σε αυτή την αναμέτρηση αμφισβητήθηκαν σε μεγάλο βαθμό μετά από μια διαμάχη γύρω από τον θάνατο ενός ακροδεξιού ακτιβιστή τον περασμένο μήνα. Αλλά η στρατηγική της Ανυπότακτης Γαλλίας να επικεντρώνεται στους νέους ψηφοφόρους και στους αστικούς πληθυσμούς της εργατικής τάξης, συχνά μεταναστευτικής καταγωγής, αποδίδει παρά τις επανειλημμένες διαμάχες, ιδιαίτερα τις κατηγορίες για αντισημιτισμό εναντίον του Μελανσόν.

Η μετριοπαθής Αριστερά θα έχει μερικούς «πονοκεφάλους»

Αυτό το κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο προκαλεί μια σειρά από πονοκεφάλους στις μετριοπαθείς δυνάμεις της Γαλλίας, ειδικά στην μετριοπαθή αριστερά, όπου οι εσωτερικές διαμάχες ήταν ήδη εμφανείς τη νύχτα των εκλογών.

Η παράταξη διχάζεται για το αν θα κάνει ad hoc συμμαχίες με το σκληροπυρηνικό αριστερό κίνημα του Μελανσόν, του οποίου ο φλογερός ηγέτης έχει γίνει εξαιρετικά τοξικός για τους κεντρώους ψηφοφόρους.



«Δεν θα ανατρέψουμε το ακροδεξιό κύμα με τον Ζαν Λυκ Μελανσόν ως το όπλο μας», δήλωσε την Κυριακή ο ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών Ραφαέλ Γκλυκσμάν, ο οποίος έχει επικρίνει εδώ και καιρό τις εκρήξεις και τις τοποθετήσεις του Μελανσόν.



Αυτό τον έφερε σε αντίθεση με την ηγέτιδα των Πρασίνων, η οποία άνοιξε την πόρτα σε συμμαχίες με τη ριζοσπαστική αριστερά.



«Βλέπω λιγότερες διαφορές μεταξύ της Αριστεράς παρά μεταξύ της Αριστεράς και της Δεξιάς», είπε η Μαρίν Τοντελιέ.



Ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει γυρίσει την πλάτη στον Μελανσόν σε εθνικό επίπεδο, τα εκλογικά μαθηματικά μπορεί να αναγκάσουν ορισμένους υποψηφίους να το ξανασκεφτούν σε τοπικό επίπεδο.



Σε σημαντικά αστικά κέντρα όπως η Νάντη, η Ρεν, η Μασσαλία, ακόμη και το Παρίσι, ο δρόμος προς τη νίκη θα μπορούσε να περιλαμβάνει την επίτευξη συμφωνίας με τους υποψηφίους της

Ανυπότακτης Γαλλίας — οι οποίοι έχουν όλοι περάσει στον επαναληπτικό γύρο. Σε άλλες περιοχές όπως η Λιμόζ και η Τουλούζη, η Αριστερά έχει την ευκαιρία να εκδιώξει έναν νυν δεξιό δήμαρχο — αλλά οι υποψήφιοι της Ανυπότακτης Γαλλίας προηγούνται των Σοσιαλιστών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.