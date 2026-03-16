Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το σφυροκόπημα της Χεζμπολάχ στην επικράτεια του Ισραήλ, την ίδια στιγμή που οι δυνάμεις του IDF χτυπούν ανελέητα στόχους της οργάνωσης σοτν Λίβανο και ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις.

Κάτοικος της περιοχής Ναχαρίγια κατέγραψε με την κάμερά του τη στιγμή που μία κατοικία τυλίγεται στις φλόγες από ρουκέτα της Χεζμπολάχ.

Το πλήγμα είναι τόσο ισχυρό, που η κατοικία μετατρέπεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε πύρινη σφαίρα.

Από την επίθεση αναφέρθηκαν τουλάχιστον έξι τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

