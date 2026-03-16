Axios: Απευθείας επαφές ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Ένα απευθείας κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ενεργοποιήθηκε ξανά τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Axios και μεταδίδει το Reuters.



Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση της υπόθεσης, δεν είναι σαφές πόσο ουσιαστικά ήταν τα μηνύματα που αντάλλαξαν οι Αραγτσί και Γουίτκοφ, ωστόσο πρόκειται για την πρώτη γνωστή απευθείας επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών από την έναρξη του πολέμου πριν από περισσότερο από δύο εβδομάδες.

Όπως αναφέρει το Axios, ο Αραγτσί έστειλε γραπτά μηνύματα (SMS) στον Γουίτκοφ, τα οποία επικεντρώνονταν στην τερματισμό του πολέμου.

Το Drop Site News μετέδωσε τη Δευτέρα ότι ο Γουίτκοφ είχε στείλει επίσης μηνύματα στον Αραγτσί, επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους που υποστήριζαν ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών αγνοούσε τα μηνύματα του απεσταλμένου του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, ο Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι ο Αραγτσί ήταν εκείνος που επιδίωκε την επικοινωνία, αλλά δήλωσε στο Axios ότι οι ΗΠΑ «δεν συνομιλούν» με το Ιράν.

Καμία από τις πηγές δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον αριθμό των μηνυμάτων που ανταλλάχθηκαν ούτε για το περιεχόμενό τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν έχει επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ, αλλά παραμένει ασαφές αν οι Ιρανοί αξιωματούχοι που εμπλέκονται έχουν την εξουσιοδότηση να συνάψουν συμφωνία.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Μιλούν με τους ανθρώπους μας… έχουμε ανθρώπους που θέλουν να διαπραγματευτούν, αλλά δεν έχουμε ιδέα ποιοι είναι», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Παρά τον σκεπτικισμό του για το αν η Τεχεράνη είναι έτοιμη για συμφωνία, ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν είναι αντίθετος σε συνομιλίες με τους Ιρανούς, «γιατί μερικές φορές προκύπτουν καλά αποτελέσματα».

Σημείωσε επίσης ότι δεν είναι σαφές ποιος λαμβάνει αποφάσεις στο Ιράν, καθώς πολλοί κορυφαίοι αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί. Παράλληλα ανέφερε ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια και ενδέχεται ακόμη και να είναι νεκρός.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος απέρριψε το αίτημα του Ιράν για «αποζημιώσεις» ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, αλλά δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι ανοιχτός σε μια συμφωνία που θα επιτρέψει στο Ιράν «να ενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία και να κερδίσει χρήματα από το πετρέλαιό του».

«Ο πρόεδρος είναι πάντα ανοιχτός σε μια συμφωνία. Αλλά δεν διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας. Δεν υποχωρεί από τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει δημόσια τις τελευταίες ημέρες ότι δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός με την κυβέρνηση του Τραμπ.

Όπως αναφέρουν, το Ιράν δεν ενδιαφέρεται για μια προσωρινή εκεχειρία που θα επέτρεπε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανασυνταχθούν και να επιτεθούν ξανά, αλλά επιδιώκει εγγυήσεις ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα είναι μόνιμη.

Ο Αραγτσί δεν θεωρούνταν βασικός παράγοντας λήψης αποφάσεων πριν από τον πόλεμο και Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν πιστεύουν ότι έχει σήμερα την εξουσία να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, φαίνεται να συντονίζεται με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε de facto πολιτικό ηγέτη της χώρας μετά τη δολοφονία του πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν τον Αραγτσί τον βασικό συνομιλητή, καθώς υπάρχει ήδη δίαυλος επικοινωνίας μαζί του και παραμένει εν ζωή.



Πηγή: skai.gr

