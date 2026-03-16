Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τα στρατεύματά του έχουν ξεκινήσει «περιορισμένες και στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις» εναντίον της ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ, στο νότιο Λίβανο.

Διαβάστε περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ΕΔΩ

Ο IDF ανέφερε ότι τις τελευταίες μέρες οι επιχειρήσεις είχαν στόχο «κομβικά οχυρά της Χεζμπολάχ», με σκοπό την ενίσχυση της άμυνας των ισραηλινών κοινοτήτων κοντά στα σύνορα, ενώ έχουν αναρτήσει και βίντεο. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι στρατεύματα τριών μεραρχιών (δηλαδή χιλιάδες οπλίτες) άρχισαν να επιχειρούν στον Λίβανο, στο πλαίσιο αμυντικών ενεργειών:

«Η δραστηριότητα στο νότιο Λίβανο αποτελεί μέρος ευρύτερων αμυντικών προσπαθειών για τη δημιουργία και ενίσχυση μιας προωθημένης αμυντικής στάσης, η οποία περιλαμβάνει την εξάρθρωση τρομοκρατικών υποδομών και την εξόντωση τρομοκρατών που δρουν στην περιοχή, με στόχο την εξάλειψη απειλών και τη δημιουργία ενός πρόσθετου επιπέδου ασφάλειας για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ».

Την ίδια ώρα, μαχητικά αεροσκάφη συνέχισαν να πλήττουν πόλεις και χωριά σε ολόκληρο τον νότιο Λίβανο. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο διασώστες, σκοτώθηκαν τη Δευτέρα.

Στο Ισραήλ, ήχησαν σειρήνες ως απάντηση σε πυραυλικά και ρουκετοβόλα πυρά της Χεζμπολάχ, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν θύματα.

Το χρονικό της εμπλοκής της Χεζμπολάχ

Ο Λίβανος ενεπλάκη στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν πριν από δύο εβδομάδες, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες και drones προς το Ισραήλ, σε αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και τις επανειλημμένες ισραηλινές επιθέσεις μετά τη λήξη της εκεχειρίας που είχε τερματίσει τον τελευταίο πόλεμό τους το 2024.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι η επίθεση της Χεζμπολάχ δικαιολογούσε την έναρξη μιας νέας επίθεσης κατά της οργάνωσης, η οποία θα συνεχιζόταν μέχρι να αφοπλιστεί.

Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 850 άνθρωποι, ανάμεσά τους 107 παιδιά, έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο από τότε, ενώ άλλοι 830.000 έχουν εκτοπιστεί.

Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ο εκπρόσωπος των IDF, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ «σχεδίαζε να επεκτείνει τις επιχειρήσεις της» στον νότιο Λίβανο. Όπως είπε, έστελνε εκατοντάδες μαχητές από την επίλεκτη Δύναμη Ραντβάν και εξαπέλυε εκατοντάδες ρουκέτες ημερησίως.

Οι χερσαίες επιχειρήσεις συνιστούν νέο πλήγμα για την κυριαρχία του Λιβάνου και ενισχύουν τους φόβους για παρατεταμένη ισραηλινή κατοχή.

Στόχος ολόκληρη η περιοχή στα νότια του ποταμού Λιτάνι

Το Σάββατο, ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι το Ισραήλ «σκοπεύει να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι», περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα.

Την τρίτη ημέρα της σύγκρουσης, οι IDF εξέδωσαν γενική εντολή εκκένωσης για την περιοχή νότια του Λιτάνι, καλώντας όλους τους κατοίκους να απομακρυνθούν αμέσως, καθώς, όπως ανέφεραν, στοχοποιούσαν θέσεις και μαχητές της Χεζμπολάχ. Την περασμένη Πέμπτη σχεδόν διπλασίασαν το μέγεθος της ζώνης εκκένωσης, μεταφέροντας το όριο βορειότερα, έως τον ποταμό Ζαχράνι, 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, προειδοποίησε σε συνάντηση με στρατιωτικούς διοικητές τη Δευτέρα ότι οι εκτοπισμένοι σιίτες κάτοικοι του νότιου Λιβάνου «δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους νότια της περιοχής του Λιτάνι έως ότου διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων του βορρά του Ισραήλ».

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι μαχητές της εκτόξευσαν πυραύλους και drones προς την ισραηλινή παραμεθόρια πόλη Κιριάτ Σμόνα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οργάνωση ανέφερε ότι βομβάρδισε ισραηλινή στρατιωτική θέση στη λιβανική συνοριακή πόλη Αϊταρούν και εξαπέλυσε ρουκέτες εναντίον συγκεντρώσεων ισραηλινών στρατευμάτων στις ισραηλινές παραμεθόριες πόλεις Μαργκαλιότ και Γιουβάλ.

Λιβανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της Χεζμπολάχ και ισραηλινών στρατευμάτων γύρω από τις λιβανικές παραμεθόριες πόλεις Χιάμ, Ανταϊσίτ Μαργκαγιούν και Ταϊμπέχ τη Δευτέρα.

Το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA) επικαλέστηκε παράλληλα το λιβανικό υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το οποίο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους δύο παιδιά, στην πόλη Καντάρα, δυτικά της Ταϊμπέχ.

Άλλοι τρεις άνθρωποι φέρονται να σκοτώθηκαν σε δύο ξεχωριστά πλήγματα στο χωριό Κφαρ Σιρ, βόρεια του Λιτάνι.

Το NNA ανέφερε ότι το πρώτο πλήγμα έπληξε ένα σπίτι, σκοτώνοντας ένα άτομο. Όταν ασθενοφόρο της συνδεόμενης με τη Χεζμπολάχ Ισλαμικής Εταιρείας Υγείας (IHS) έφτασε στο σημείο, σημειώθηκε δεύτερο πλήγμα, το οποίο σκότωσε δύο διασώστες και τραυμάτισε έναν τρίτο.

Ύστερα από επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε 12 γιατρούς, διασώστες και νοσηλευτές σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της IHS το βράδυ της Παρασκευής, το λιβανικό υπουργείο Υγείας κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, στοχοποιώντας επανειλημμένα πληρώματα ασθενοφόρων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε ασθενοφόρα για στρατιωτικούς σκοπούς, ισχυρισμό που το υπουργείο Υγείας αρνήθηκε.

Το Σαββατοκύριακο, το Reuters και η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz επικαλέστηκαν Ισραηλινούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τους οποίους το Ισραήλ και ο Λίβανος προετοιμάζονταν να πραγματοποιήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες τις επόμενες ημέρες.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η χώρα του ήταν έτοιμη να φιλοξενήσει τις συνομιλίες στο Παρίσι.

Το Axios ανέφερε ότι υπήρχε ένα λεπτομερές γαλλικό σχέδιο για διαπραγματεύσεις σχετικά με κατάπαυση του πυρός και αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, το οποίο θα απαιτούσε από τη λιβανική κυβέρνηση να αναγνωρίσει επίσημα το Ισραήλ. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξέταζαν την πρόταση.

Ωστόσο, η Haaretz επικαλούμενη πηγή ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες αναβλήθηκαν, αφού το Ισραήλ υπαναχώρησε από το σχέδιο.

Ο Ισραηλινός υπουργός και μέλος του υπουργικού συμβουλίου, Ζεέβ Έλκιν, δήλωσε στον Army Radio ότι το Ισραήλ δεν θα συμβιβαστεί στο ζήτημα του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ. «Ο Λίβανος πρέπει να επιλέξει: θα παραμείνει όμηρος των ιρανικών συμφερόντων ή θα αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ;», είπε.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου επανέλαβε ότι το υπουργικό συμβούλιο έχει απαγορεύσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ και κατέστησε σαφές ότι «καμία ένοπλη ομάδα που δρα خارج από την εξουσία του κράτους» δεν θα επιτραπεί να βυθίσει τη χώρα στο χάος, εξυπηρετώντας «ύποπτες ατζέντες».

Η Χεζμπολάχ έχει αρνηθεί να αφοπλιστεί πλήρως και έχει ορκιστεί να συνεχίσει τον αγώνα της εναντίον του Ισραήλ.

Σε ξεχωριστή εξέλιξη τη Δευτέρα, η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε ότι κινητοποιεί έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 5 εκατ. λιρών (6,65 εκατ. δολαρίων) για να βοηθηθούν ευάλωτοι και εκτοπισμένοι Λιβανέζοι άμαχοι να καλύψουν βασικές ανάγκες τους, μεταξύ άλλων σε τρόφιμα και στέγη.

Πηγή: skai.gr

