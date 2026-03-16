Μερτς: «Δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση, μόνο πολιτική στον πόλεμο του Ιράν»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς (Friedrich Merz), δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Δεν διαθέτουμε την απαραίτητη εντολή από τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ, όπως απαιτεί το Σύνταγμά μας. Επομένως, ήταν σαφές από την αρχή ότι αυτός ο πόλεμος δεν αποτελεί υπόθεση του ΝΑΤΟ», ανέφερε σε Συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο, σε μία από τις πιο σημαντικές τοποθετήσης ουδετερότητας μέλους του ΝΑΤΟ από την 28η Φλεβάρη που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες.

Ο Μερτς πρόσθεσε επίσης ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν μας συμβουλεύτηκαν πριν από την έναρξη αυτού του πολέμου» και ότι οι βόμβες δεν θα φέρουν τη λύση, παρά μόνο η πολιτική και η διπλωματία.

Τόνισε ακόμη ότι «σε ό,τι αφορά το Ιράν, δεν υπήρξε ποτέ κοινή απόφαση για το αν πρέπει να γίνει αυτή η ενέργεια. Γι’ αυτό και δεν τίθεται ζήτημα για το πώς θα μπορούσε η Γερμανία να εμπλακεί στρατιωτικά».



Πηγή: skai.gr

