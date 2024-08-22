Πίσω από αλεξίσφαιρα τζάμια, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντίπαλό του, Κάμαλα Χάρις, στην πρώτη του προεκλογική ομιλία σε υπαίθριο χώρο μετά την απόπειρα δολοφονίας του τον περασμένο μήνα.

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, υποψήφιος για την επανεκλογή του στον Λευκό Οίκο, που επέλεξε να εκφωνήσει ομιλία στην πολιτεία-κλειδί της Βόρειας Καρολίνας, υποστήριξε για ακόμη μια φορά ότι η Δημοκρατική αντιπρόεδρος ανήκει στη «ριζοσπαστική αριστερά», λέγοντας πως θα καταστραφούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας «μονομιάς» σε περίπτωση νίκης της.

«Οι οικονομίες που κάνατε μια ζωή θα γίνουν καπνός» πέταξε ακόμη στο πλήθος ο μεγιστάνας των ακινήτων, 78 ετών, επιδιδόμενος σε καταστροφολογία, απαριθμώντας τα δεινά που θα έφερνε κατ’ αυτόν ενδεχόμενη νίκη της στην προσεχή αναμέτρησή τους.

«Σε όλο τον κόσμο, οι αντίπαλοί μας γνώριζαν πως δεν μπορούσαν να παίρνουν την Αμερική αψήφιστα, όταν ήμουν ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων», ως εκ των καθηκόντων του προέδρου, συνέχισε ο κ. Τραμπ. Όμως «αν κερδίσει η συντρόφισσα Κάμαλα τον Νοέμβριο, είναι ουσιαστικά σίγουρο πως θα γίνει ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος» πρόσθεσε.

Αφότου η Χάρις αντικατέστησε τον Τζο Μπάιντεν, έγινε η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, η εκστρατεία τους μοιάζει να απέκτησε νέα ορμή.

Η προεκλογική εκδήλωση στο Άσμπορο έδωσε ευκαιρία στον κ. Τραμπ να προσπαθήσει να αλλάξει τα δεδομένα.

Πριν από την απρόσμενη για πολλούς αποχώρηση του κ. Μπάιντεν από την κούρσα, ο κ. Τραμπ λογάριαζε σε αυτού του είδους τις επιδείξεις δύναμης για να συντρίψει τον αντίπαλό του, 81 ετών.

Όμως ο πρόεδρος πλέον εγκατέλειψε και στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών επικρατεί ενθουσιασμός για την υποψηφιότητα της κυρίας Χάρις, 59 ετών.

Αυτή ήταν η πρώτη προεκλογική εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ σε υπαίθριο χώρο αφού σώθηκε ως εκ θαύματος, υπέστη μόνο ελαφρύ τραυματισμό στο αυτί, από τα πυρά 20χρονου ενόπλου εν μέσω ομιλίας του στην πόλη Μπάτλερ, στην πολιτεία Πενσιλβάνια, στα μέσα Ιουλίου. Υποστηρικτής του που είχε πάει στην εκδήλωσε σκοτώθηκε. Ο δράστης έπεσε με τη σειρά του νεκρός από πυρά ελεύθερων σκοπευτών της Secret Service, της υπηρεσίας που εγγυάται την ασφάλεια πολιτικών προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ.

Η υπηρεσία αυτή συνέστησε μετά την απόπειρα κατά της ζωής του ο Ρεπουμπλικάνος να αποφεύγει τις ομιλίες σε υπαίθριους χώρους. Έκτοτε, εκφώνησε περίπου 10 ομιλίες σε κλειστές αίθουσες.

Ο δισεκατομμυριούχος κάνει αλλεπάλληλες εμφανίσεις σε πολιτείες-κλειδιά αυτή την εβδομάδα, στην προσπάθειά του να ανακόψει την ορμή της κυρίας Χάρις, που συγκεντρώνει μεγάλα πλήθη. Έλαβε εξάλλου και επίσημα το χρίσμα της παράταξής της στο συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο, που ολοκληρώνεται σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

