Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «νίκησαν» τις μονάδες του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, πάνω στα κλειστά σύνορα του παλαιστινιακού θυλάκου με την Αίγυπτο, δήλωσε χθες Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στους άνδρες του στον τομέα.

«Η ταξιαρχία (της Χαμάς) στη Ράφα νικήθηκε και πάνω από 150 υπόγειες σήραγγες καταστράφηκαν» στον τομέα αυτόν, διαβεβαίωσε. Πρόσθεσε πως έδωσε διαταγή στα στρατεύματά του να επικεντρωθούν στην καταστροφή των υπόγειων σηράγγων που απομένουν στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο το προσεχές διάστημα.

Ο ισραηλινός στρατός άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις στη Ράφα στις αρχές Μαΐου, αψηφώντας τη διεθνή κατακραυγή και ανησυχία για τους αμάχους, ώστε να καταστρέψει, όπως έλεγαν οι επιτελείς του, τις εναπομείνασες δυνάμεις της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ένοπλων κινημάτων εκεί. Περίπου 1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι που είχαν καταφύγει στη Ράφα στην πλειονότητά τους έφυγαν.

Την 7η Μαΐου, ο ισραηλινός στρατός κυρίευσε τη συνοριακή διέλευση στη Ράφα και στενή ζώνη γης πάνω στα σύνορα, γνωστή ως Διάδρομο της Φιλαδέλφειας. Η ζώνη αυτή έχει μετατραπεί σε μείζον εμπόδιο στις τρέχουσες έμμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η Χαμάς ζητεί την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας. Όμως ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του θα διατηρήσουν τον έλεγχο αυτής της ζώνης ακόμη κι αν κλειστεί συμφωνία, για να εμποδίζεται η μεταφορά όπλων, πυρομαχικών και άλλων ειδών στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο υπό πολιορκία.

Έναυσμα του πολέμου, που διανύει την 321η ημέρα του, ήταν η επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.199 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 απαχθέντες που οδηγήθηκαν στον θύλακο εκείνη την ημέρα, 105 πιστεύεται πως κρατούνται ακόμη όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 34 από αυτούς έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Πάνω από 40.200 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας έκτοτε, που προκάλεσαν πελώρια καταστροφή, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Το υπουργείο δεν διευκρινίζει πόσα από τα θύματα ήταν άμαχοι και πόσα μαχητές· πάντως ο ΟΗΕ τονίζει πως στην πλειονότητά τους ήταν γυναίκες και παιδιά.

Σύμφωνα με επίσημους αριθμούς των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, 333 μέλη τους έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας αφότου άρχισαν χερσαίες επιχειρήσεις, την 27η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

