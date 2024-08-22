Πυρκαγιά στη Μαδέρα: Η Πορτογαλία ζητά πυροσβεστικά αεροσκάφη από την ΕΕ

Η Πορτογαλία ζήτησε χθες Τετάρτη από τους ευρωπαίους εταίρους της να στείλουν πυροσβεστικά αεροσκάφη για να κατασβεστεί η πυρκαγιά που μαίνεται εδώ και μια εβδομάδα στο νησί Μαδέρα, απειλώντας δάσος ενταγμένο στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

«Θα ενεργοποιήσουμε τις επόμενες ώρες τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας ώστε να έλθουν δυο αεροσκάφη Canadair» και να αναλάβουν «δράση στη Μαδέρα», δήλωσε πηγή του πρακτορείου ειδήσεων LUSA στην κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης Μιγκέλ Αλμπουκέρκι ανακοίνωσε εξάλλου ότι έφθασαν χθες 60 πυροσβέστες και διασώστες ως ενισχύσεις από τη Λισαβόνα, που προστέθηκαν σε άλλους 76 που εστάλησαν από την εθνική κυβέρνηση το περασμένο Σάββατο.

Ως προχθές Τρίτη το μεσημέρι, η επιφάνεια που έκαψε η πυρκαγιά έφθανε τα 43.920 στρέμματα, δηλαδή 9.590 επιπλέον στρέμματα μέσα σε 24 ώρες, διευκρίνισε το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Κοπέρνικος μέσω X.

Χθες Τετάρτη το βράδυ, οι φλόγες συνέχιζαν να εξαπλώνονται σε δυο μέτωπα σε εξαιρετικά δυσπρόσιτες ζώνες στην κεντρική οροσειρά του νησιού, που εκτιμούν ιδιαίτερα οι ξένοι τουρίστες, στα ανοικτά των ακτών του Μαρόκου, σύμφωνα με τον κ. Αλμπουκέρκι.

Σφοδροί άνεμοι συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς και επίσης προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των αεροσκαφών στη Μαδέρα, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν τουρίστες στο νησί, πάντως η εταιρία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Φουνσάλ διαβεβαίωσε προχθές πως λειτουργεί εκ νέου ομαλά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την περασμένη Τετάρτη στην κοινότητα Χιμπέιρα Μπράβα και εξαπλώθηκε στις γειτονικές Κάμαρα ντε Λόμπους και Πούντα ντου Σολ, στα νότια παράλια της νήσου, δυτικά της περιφερειακής πρωτεύουσας Φουνσάλ.

Περίπου 200 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, κυρίως για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να εισπνεύσουν καπνό, πάντως οι περισσότεροι κάτοικοι μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Οι φλόγες έφθασαν ωστόσο σε «μικρό» μέρος του τροπικού δάσους της Μαδέρας, ενταγμένου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της περιφερειακής γραμματείας πολιτικής προστασίας Αντόνιου Νούνιες στη δημόσια τηλεόραση RTP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

