Στο Ελ Σαλβαδόρ, μικρό κράτος της κεντρικής Αμερικής όπου διεξάγεται «πόλεμος» κατά του οργανωμένου εγκλήματος από την άνοιξη του 2022, εξαφανίζεται πλέον ένας άνθρωπος καθημερινά κατά μέσο όρο, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη μη κυβερνητικές οργανώσεις, επικαλούμενες δεδομένα των εισαγγελικών αρχών που μελέτησαν.

Η γενική εισαγγελία καταμέτρησε 366 αγνοούμενα πρόσωπα τους δώδεκα μήνες ως την 31η Μαΐου φέτος, εξήγησε η Ομάδα Εργασίας για τους Εξαφανισμένους στο Ελ Σαλβαδόρ, συλλογικότητα που ίδρυσαν ΜΚΟ.

Η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ από την πλευρά της υπερηφανεύεται πως έχουν περάσει 650 ημέρες χωρίς «καμιά» δολοφονία αφότου ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε, που ανέλαβε την εξουσία το 2019, κήρυξε τον «πόλεμο» στις συμμορίες, τον Μάρτιο του 2022.

Έπειτα από σειρά δολοφονιών εκείνο τον μήνα, ο πρόεδρος Μπουκέλε κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αναπτύσσοντας τον στρατό στο εσωτερικό και περιστέλλοντας συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα. Στο πλαίσιο της λεγόμενης «κατάστασης εξαίρεσης», οικοδομήθηκε τεράστια φυλακή υψίστης ασφαλείας και διεξήχθησαν ομαδικές δίκες.

Ο νεαρός αρχηγός του κράτους εξασφάλισε τεράστια δημοτικότητα χάρη στη βελτίωση της κατάστασης ασφαλείας και επανεξελέγη με 85% των ψήφων τον Φεβρουάριο — παρακάμπτοντας το Σύνταγμα, που απαγόρευε στη θεωρία συναπτές θητείες στην προεδρία, με απόφαση δικαστηρίου στο οποίο είχε διορίσει μέλη το κόμμα του, η παράταξη Νέες Ιδέες, που διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Ωστόσο, οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν εδώ και καιρό τη σκοτεινή πλευρά του «πολέμου» που διεξάγει, ιδίως τους δεκάδες θανάτους κρατουμένων στις φυλακές και τις αυθαίρετες συλλήψεις και τους βασανισμούς υπόπτων, ανάμεσά τους παιδιών.

Ο πρόεδρος Μπουκέλε απορρίπτει τις επικρίσεις και καυχιέται πως πλέον το Ελ Σαλβαδόρ είναι «η πιο ασφαλής χώρα στο δυτικό ημισφαίριο».

Σύμφωνα με την Ιδάλια Σεπέδα, μέλος της συλλογικότητας, οι 366 εξαφανίσεις που καταγράφτηκαν τον τελευταίο χρόνο είναι αριθμός αυξημένος κατά σχεδόν 10%, αν ληφθούν υπόψη εκτιμήσεις του ΟΗΕ και της αμερικανικής υπηρεσίας για τη διεθνή ανάπτυξη (USAID) για την αμέσως προηγούμενη χρονιά.

Η Ομάδα Εργασίας για τους Εξαφανισμένους δημιούργησε διαδικτυακή πύλη για τους αγνοούμενους, ώστε να γίνεται πληρέστερη απογραφή και να προσφέρεται υποστήριξη στις οικογένειες των εξαφανισθέντων. Τόνισε πως δεν έχει πρόθεση να υποκαταστήσει τη δουλειά καμιάς δημόσιας υπηρεσίας, αλλά θέλει να παρέχονται ακριβείς πληροφορίες στους πολίτες.

Επέκρινε εξάλλου τον κυβερνητικό επίτροπο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αντρές Γκουσμάν για έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τις εξαφανίσεις.

Ούτε οι υπηρεσίες του κ. Γκουσμάν, ούτε η εισαγγελία απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε να σχολιάσουν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

