Ντόναλτ Τραμπ: Παγκόσμιο σοκ και αποτροπιασμός για τη δολοφονική απόπειρα

Τη δολοφονική επίθεση εναντίον του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια καταδικάζει σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος. Με μηνύματά τους πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, ευρωπαίοι αξιωματούχοι και ηγέτες πολλών χωρών εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους, τονίζοντας ότι η πολιτική βία δεν είναι ποτέ ανεκτή.

Μπάιντεν: «Δεν υπάρχει καμιά θέση στην Αμερική για τη βία αυτού του είδους»

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε να «τερματιστεί» η πολιτική βία μετά την επίθεση ενόπλου εναντίον του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του στις εκλογές του Νοεμβρίου, του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στην Πενσιλβάνια χθες Σάββατο.

Σε έκτακτο διάγγελμά του που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν επέμεινε στο ότι «δεν υπάρχει καμιά θέση στην Αμερική για τη βία αυτού του είδους», την οποία χαρακτήρισε «άρρωστη», υπογραμμίζοντας πως «οι πάντες πρέπει να την καταδικάσουν».

Ο κ. Τραμπ, είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν, θα έπρεπε να μπορεί να εκφωνήσει την ομιλία του ειρηνικά, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, προσθέτοντας πως το συμβάν ήταν ανεπίτρεπτο.

Διαβεβαίωσε πως ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις και σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον αντίπαλό του.

Επανέλαβε πως κατά τις πληροφορίες που έχει, ο κ. Τραμπ είναι καλά.

Ομπάμα: Δεν υπάρχει θέση για πολιτική βία στη δημοκρατία μας

Ανακουφισμένος δήλωσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα από το ότι δεν φαίνεται σοβαρός ο τραυματισμός του Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίθεση ενόπλου σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει θέση για πολιτικά υποκινούμενη βία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν υπάρχει καμιά απολύτως θέση για πολιτική βία στη δημοκρατία μας. Παρότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη, θα πρέπει να είμαστε όλοι ανακουφισμένοι που ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν τραυματίστηκε σοβαρά και να αδράξουμε την ευκαιρία για να δεσμευτούμε εκ νέου στην πολιτισμένη συμπεριφορά και στον σεβασμό της πολιτικής. Η Μισέλ και εγώ του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Φον ντερ Λάιεν: Είμαι βαθιά σοκαρισμένη

Η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία, υπογράμμισε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τον τραυματισμό του Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένη μετά τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συγκέντρωσης του πρώην προέδρου Τραμπ. Εύχομαι στον Ντόναλντ Τραμπ ταχεία ανάρρωση και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του αθώου θύματος. Η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία» τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μέσω Χ.

Μακρόν: Τραγωδία για τις δημοκρατίες μας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε σήμερα ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για «μια τραγωδία για τις δημοκρατίες μας» όπως ανέφερε στο Χ.

«Ένας υποστηρικτής (σ.σ. του Τραμπ) πέθανε, πολλοί τραυματίστηκαν. Πρόκειται για μια τραγωδία για τις δημοκρατίες μας. Η Γαλλία μοιράζεται το σοκ και την αγανάκτηση του αμερικανικού λαού» πρόσθεσε ο Μακρόν.

Mes pensées au Président Donald Trump, victime d’une tentative d’assassinat, à qui j’adresse mes vœux de prompt rétablissement. Un militant est décédé, plusieurs sont blessés. C’est un drame pour nos démocraties. La France partage le choc et l’indignation du peuple américain. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2024

Σαρλ Μισέλ: Η πολιτική βία είναι απολύτως απαράδεκτη σε μια δημοκρατία»

Την καταδίκη του για την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χθες Σάββατο εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μέσω Χ.

«Η πολιτική βία είναι απολύτως απαράδεκτη σε μια δημοκρατία» τόνισε.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ανέφερε ότι είναι συγκλονισμένη για «τη φρικτή επίθεση», υπογραμμίζοντας ότι «η πολιτική βία είναι απαράδεκτη, δεν πρέπει να έχει θέση στις κοινωνίες μας».

Σολτς: Ειδεχθής η επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς χαρακτήρισε σήμερα «ειδεχθή» την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι η πολιτική βία αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία.

«Η επίθεση κατά του υποψήφιου για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές Ντόναλντ Τραμπ είναι ειδεχθής. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση. Οι σκέψεις μου είναι επίσης με τους ανθρώπους που επλήγησαν από την επίθεση. Τέτοιου είδους πράξεις βίας απειλούν τη δημοκρατία», έγραψε ο Σολτς στο Χ.

Der Anschlag auf US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ist verabscheuungswürdig. Ich wünsche ihm eine schnelle Genesung. Meine Gedanken sind auch bei den Personen, die bei dem Attentat in Mitleidenschaft gezogen wurden. Solche Gewalttaten bedrohen die Demokratie. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 14, 2024

Όρμπαν:«Σκοτεινές ώρες»

Ο δεξιός εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν τόνισε μέσω X πως «σκέφτεται» τον Ντόναλντ Τραμπ και «προσεύχεται» για αυτόν «αυτές τις σκοτεινές ώρες», αντιδρώντας στην επίθεση εναντίον του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για την προεδρία των ΗΠΑ στην Πενσιλβάνια.

Μόλις δυο ημέρες νωρίτερα, ο κ. Όρμπαν είχε συνάντηση με τον αμερικανό πρώην πρόεδρο στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, την οποία παρουσίασε ως μέρος της πρωτοβουλίας του για την προώθηση ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία — την οποία πάντως απορρίπτει το Κίεβο.

My thoughts and prayers are with President @realDonaldTrump in these dark hours. 🙏 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 13, 2024

Ερντογάν: Η Τουρκία θα σταθεί δίπλα στον φίλο και σύμμαχο λαό των ΗΠΑ

«Καταδικάζω την απόπειρα δολοφονίας κατά του 45ου προέδρου και υποψηφίου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ»,τονίζει σε μήνυμά του στο «Χ» ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Εκφράζω τις πιο ειλικρινείς μου ευχές στον κ. Τραμπ, την οικογένειά του και τους αγαπημένους του. Πιστεύω ότι η έρευνα για την επίθεση θα διεξαχθεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και οι δράστες και οι υποκινητές θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να μην σκιαστούν οι αμερικανικές εκλογές και η παγκόσμια σταθερότητα», πρόσθεσε.

«Ως Τουρκία, θα σταθούμε δίπλα στον φίλο και σύμμαχο λαό των ΗΠΑ», καταλήγει στο μήνυμά του.

ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum.



Sayın Trump’a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 14, 2024

Σοκαρισμένος ο Ζοζέπ Μπορέλ

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε σήμερα την επίθεση που διαπράχθηκε εναντίον του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε «σοκαρισμένος» μέσω X.

«Είμαι σοκαρισμένος εξαιτίας της είδησης της επίθεσης κατά του (σ.σ. πρώην) προέδρου Τραμπ, την οποία καταδικάζω σθεναρά. Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες απαράδεκτων πράξεων βίας κατά πολιτικών», τόνισε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Ο Στάρμερ εκφράζει «φρίκη» για τις «σοκαριστικές σκηνές»

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ εξέφρασε «φρίκη» για τις «σοκαριστικές σκηνές στη συγκέντρωση του (σ.σ. πρώην) προέδρου Τραμπ», μετά την επίθεση ενόπλου εναντίον του υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην πολιτεία Πενσιλβάνια.

«Η πολιτική βία οποιασδήποτε μορφής δεν έχει καμιά θέση στις κοινωνίες μας (...) οι σκέψεις μου βρίσκονται σε όλα τα θύματα αυτής της επίθεσης», τόνισε ο κ. Στάρμερ μέσω X.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ υπογράμμισε ότι το Λονδίνο καταδικάζει όλες τις μορφές πολιτικής βίας με τον πλέον σθεναρό τρόπο, απευθύνοντας τις ευχές της βρετανικής κυβέρνησης για ταχεία ανάρρωση στον Ντόναλντ Τραμπ κι εκφράζοντας αλληλεγγύη στην οικογένειά του.

I am appalled by the shocking scenes at President Trump's rally and we send him and his family our best wishes.



Political violence in any form has no place in our societies and my thoughts are with all the victims of this attack. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 14, 2024

Νετανιάχου: «Προσευχόμαστε για την ασφάλειά του και την ταχεία ανάρρωσή του»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε μέσω X πως ο ίδιος και η σύζυγός του Σάρα νιώθουν «σοκαρισμένοι» μετά την επίθεση εναντίον του «(σ.σ. πρώην) προέδρου Τραμπ» κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ.

«Προσευχόμαστε για την ασφάλειά του και την ταχεία ανάρρωσή του», πρόσθεσε ο κ. Νετανιάχου, που διατηρεί εξαίρετη σχέση με τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο.

Sara and I were shocked by the apparent attack on President Trump. We pray for his safety and speedy recovery. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 13, 2024

Γενς Στόλτενμπεργκ: Σοκαρισμένος για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

«Σοκαρισμένος για την απόπειρα δολοφονίας του πρώην Προέδρου Τραμπ», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, με ανάρτησή του στο «Χ».

«Είμαι σοκαρισμένος με την απόπειρα δολοφονίας του πρώην Προέδρου Τραμπ. Του εύχομαι γρήγορα περαστικά και οι σκέψεις μου είναι με αυτούς που επλήγησαν. Καταδικάζω αυτήν την επίθεση. Η πολιτική βία δεν έχει θέση στις δημοκρατίες μας. Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στέκονται ενωμένοι για να υπερασπιστούν την ελευθερία και τις αξίες μας», είναι το μήνυμα του Γ. Στόλτενμπεργκ στο «Χ».

Ο Πολωνός πρόεδρος Ντούντα έκανε λόγο για μια «στιγμή σοκ για όλο τον κόσμο»

Η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ είναι «μια στιγμή σοκ όχι μόνο για την Αμερική, αλλά για το σύνολο του ελεύθερου και δημοκρατικού κόσμου», εκτίμησε σήμερα ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα.

Ο Ντούντα, σε ανάρτησή του στο Χ, «ευχαρίστησε τον Θεό» που «έσωσε τη ζωή» του Τραμπ, ενώ εξέφρασε την ευχή ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ «να αναλάβει γρήγορα τις δυνάμεις του».

Κισίντα: Απαιτείται σθεναρή καταδίκη κάθε μορφής βίας που απειλεί τη δημοκρατία

Ο ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενωθεί και να καταδικάσει σθεναρά κάθε μορφή βίας που θέτει σε κίνδυνο τη δημοκρατία, αντιδρώντας στην επίθεση εναντίον του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια.

«Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση του πρώην προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας μέσω X.

Ο προκάτοχος του κ. Κισίντα στο αξίωμα, ηγετικό στέλεχος της παράταξής του, του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ, δεξιά), ο Σίνζο Άμπε, δολοφονήθηκε από ένοπλο ενώ εκφωνούσε προεκλογική ομιλία την 8η Ιουλίου 2022.

We must stand firm against any form of violence that challenges democracy. I pray for former President Trump’s speedy recovery.



民主主義に挑戦する暴力には毅然と立ち向かわなければなりません。トランプ前大統領の一刻も早い回復をお祈りしています。 — 岸田文雄 (@kishida230) July 14, 2024

Μπλίνκεν: Σοκ και θλίψη

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, αντέδρασε στην επίθεση εναντίον του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χθες Σάββατο σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια εκφράζοντας «σοκ» και «θλίψη».

Όστιν: «Δεν είναι αυτός ο τρόπος που επιλύουμε τις διαφορές μας στην Αμερική»

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν τόνισε, αντιδρώντας στην επίθεση εναντίον του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ότι «δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο επιλύουμε τις διαφορές μας στην Αμερική — και δεν πρέπει να είναι ποτέ».

Ο στρατηγός εν αποστρατεία πρόσθεσε πως αισθάνεται ανακούφιση για το ότι ο πρώην πρόεδρος είναι καλά και ασφαλής.

Τριντό: «Η πολιτική βία δεν είναι ποτέ ανεκτή»

«Η πολιτική βία δεν είναι ποτέ ανεκτή», τόνισε ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό μέσω X αντιδρώντας στην επίθεση ενόπλου εναντίον του υποψηφίου της αμερικανικής δεξιάς για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που διαπράχθηκε χθες Σάββατο στην πολιτεία Πενσιλβάνια.

Γερουσιαστής υποψήφιος αντιπρόεδρος ενοχοποιεί τη «ρητορική» Μπάιντεν

Ο Τζ. Ντ. Βανς, Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής προαλειφόμενος για να γίνει υποψήφιος αντιπρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ, ενοχοποίησε χθες Σάββατο τη «ρητορική» του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν για την επίθεση οπλοφόρου σε προεκλογική εκδήλωση στην Πενσιλβάνια.

«Δεν πρόκειται (...) για απλό μεμονωμένο περιστατικό. Το κεντρικό πρόταγμα της εκστρατείας Μπάιντεν είναι πως ο (σ.σ. πρώην) πρόεδρος Τραμπ είναι αυταρχικός φασίστας, που πρέπει να σταματηθεί με κάθε κόστος. Αυτή η ρητορική οδήγησε απευθείας στην απόπειρα δολοφονίας του (σ.σ. πρώην) προέδρου Τραμπ», υποστήριξε μέσω X ο γερουσιαστής της αμερικανικής δεξιάς, που εκλέγεται στο Οχάιο.

Μιλέι: Φταίει η «διεθνής αριστερά»

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι κατηγόρησε τη «διεθνή αριστερά» και τη «φαύλη ιδεολογία της», που κατ’ αυτόν «αποσταθεροποιεί τις δημοκρατίες», για να «αγκιστρωθεί στην εξουσία», απευθύνοντας μήνυμα απόλυτης «υποστήριξης» και «αλληλεγγύης» στον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόπειρα κατά της ζωής του υποψηφίου της αμερικανικής δεξιάς για την προεδρία των ΗΠΑ στην πολιτεία Πενσιλβάνια (βορειοανατολικά) κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης χθες Σάββατο.

«Φοβούμενη πως θα χάσει τις εκλογές, καταφεύγει στην τρομοκρατία για να επιβάλει το οπισθοδρομικό και αυταρχικό πρόγραμμά της», πρόσθεσε ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής Μιλέι μέσω X.

Ο Γκουτέρες "καταδικάζει απερίφραστα"

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την επίθεση κατά της ζωής του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επεσήμανε εκπρόσωπός του.

«Ο Γενικός Γραμματέας καταδικάζει απερίφραστα αυτή την ενέργεια πολιτικής βίας. Στέλνει τις καλύτερες ευχές του για γρήγορη ανάρρωση στον πρόεδρο Τραμπ», σημείωσε.

«Πολύ ανήσυχος» ο πρωθυπουργός της Ινδίας

Ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε σήμερα «πολύ ανήσυχος» μετά την απόπειρα κατά της ζωής του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτηρίζει φίλο του, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ.

«Καταδικάζω σθεναρά το συμβάν αυτό. Η βία δεν έχει καμιά θέση στην πολιτική και στις δημοκρατίες. Του ευχόμαστε άμεση ανάρρωση», σημείωσε ο κ. Μόντι μέσω X.

Deeply concerned by the attack on my friend, former President Donald Trump. Strongly condemn the incident. Violence has no place in politics and democracies. Wish him speedy recovery.



Our thoughts and prayers are with the family of the deceased, those injured and the American… — Narendra Modi (@narendramodi) July 14, 2024

Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Ντόναλντ Τραμπ από Μελόνι και Ζελένσκι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επεσήμανε ότι «παρακολουθώ με τρόμο» την κατάσταση στην Πενσιλβάνια και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Αμερικανό πρώην πρόεδρο. Εξέφρασε εξάλλου την ελπίδα «ο διάλογος και η υπευθυνότητα να επικρατήσουν επί του μίσους και της βίας» στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στις ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης σοκαρισμένος και ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» στον Τραμπ. «Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτού του είδους τη βία η οποία δεν έχει καμία θέση στον κόσμο. Η βία δεν πρέπει ποτέ να επικρατεί», εκτίμησε.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ζήτησε από τους υπέρμαχους της δημοκρατίας και του πολιτικού διαλόγου να «καταδικάσουν σθεναρά» την επίθεση εναντίον του Τραμπ.

Η κυβέρνηση της Κόστα Ρίκα κατήγγειλε μια «απαράδεκτη ενέργεια». «Ως ηγέτες της δημοκρατίας και της ειρήνης καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας».

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς καταδίκασε την επίθεση: «Η βία είναι μια απειλή κατά των δημοκρατιών και αποδυναμώνει τη συνύπαρξη. Πρέπει όλοι να την απορρίψουμε». «Παρά τις βαθιές μας ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, η βία, απ’ όπου κι αν προέρχεται, πρέπει πάντα να απορρίπτεται από όλους», τόνισε ο πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι χαρακτήρισε «ανησυχητική» την επίθεση, ενώ εξέφρασε την ανακούφισή του που ο Ρεπουμπλικάνος είναι σώος και αβλαβής. «Δεν υπάρχει θέση για τη βία στη δημοκρατική διαδικασία», υπογράμμισε.

Αντίστοιχη δήλωση έκανε και ο Νεοζηλανδός πρωθυπουργός Κρις Λούξον. «Καμία χώρα δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει τέτοια πολιτική βία», επεσήμανε. Ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ- τε απηύθυνε «τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια» στα θύματα, εκτιμώντας με τη σειρά του ότι «η πολιτική βία υπό όλες της τις μορφές δεν είναι ποτέ αποδεκτή στις δημοκρατίες μας».

Βούτσιτς: Πράξη μίσους κατά των φιλελεύθερων ηγετών

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς καταδίκασε την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση. «Εκφράζω την βαθιά μου ανησυχία για την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ και φίλου της Σερβίας, Ντόναλντ Τραμπ, και καταδικάζω έντονα τη βία ως τρόπο πολιτικής αντιπαράθεσης. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση, γνωρίζοντας ότι θα βγει από αυτόν τον αγώνα ακόμα πιο δυνατός» αναφέρει σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος της Σερβίας.

Ο Βούτσιτς μιλώντας σε Σέρβους δημοσιογράφους, από την Αίγυπτο όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, εξέφρασε την άποψη ότι «η επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί πράξη μίσους που καλλιεργείται καθημερινά, ανατρέποντας τα πάντα, σε σημείο που να θεωρείται ένοχος αυτός που γίνεται στόχος επίθεσης».

Ο πρόεδρος της Σερβίας επισήμανε ότι η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας κόσμος όπου όλοι θα σκέφτονται με το ίδιο τρόπο προκαλεί μίσος και ανέφερε ως παράδειγμα τις επικρίσεις που δέχτηκε ο Βίκτορ Όρμπαν στην προσπάθεια του για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Όλο και περισσότερο, ο στόχος θα είναι εκείνοι οι φιλελεύθεροι ηγέτες σε όλο τον κόσμο που αντιτίθενται στο αφήγημα και στην προσπάθεια να γίνει ο κόσμος μονόχνοτος, χωρίς διαφορές, χωρίς διαφορετική στάση. Και κάθε ένας που τηρεί διαφορετική στάση, τότε καλύτερα να μην υπάρχει» καταλήγει στην δήλωση του ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς σχολιάζοντας την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

