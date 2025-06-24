Κίνα: Ελπίζουμε στην επίτευξη «πραγματικής εκεχειρίας» ανάμεσα σε Ισραήλ-Ιράν

Η Κίνα βρίσκεται σε επαφή με το Ιράν, το Ισραήλ και τα εμπλεκόμενα μέρη και προσδοκά την επίτευξη μιας «πραγματικής εκεχειρίας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Τούρκο ομόλογό του την Τρίτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Γουάνγκ υπογράμμισε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να επανέλθουν στον διάλογο σε ισότιμη βάση και να επιστρέψουν στον δρόμο της πολιτικής επίλυσης του πυρηνικού ζητήματος του Ιράν.

Ο Κινέζος ΥΠΕΞ επανέλαβε επίσης τη στήριξη της Κίνας στο δικαίωμα του Ιράν για τη διαφύλαξη της εθνικής του κυριαρχίας και ασφάλειας, τονίζοντας παράλληλα ότι το Παλαιστινιακό παραμένει στην καρδιά των ζητημάτων της Μέσης Ανατολής.



Πηγή: skai.gr

