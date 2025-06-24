Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κίνα: Ελπίζουμε στην επίτευξη «πραγματικής εκεχειρίας» ανάμεσα σε Ισραήλ-Ιράν

Το Πεκίνο αναφέρει ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να επανέλθουν στον διάλογο σε ισότιμη βάση για την πολιτική επίλυση της κρίσης

Κινέζος ΥΠΕΞ

Η Κίνα βρίσκεται σε επαφή με το Ιράν, το Ισραήλ και τα εμπλεκόμενα μέρη και προσδοκά την επίτευξη μιας «πραγματικής εκεχειρίας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Τούρκο ομόλογό του την Τρίτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Γουάνγκ υπογράμμισε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να επανέλθουν στον διάλογο σε ισότιμη βάση και να επιστρέψουν στον δρόμο της πολιτικής επίλυσης του πυρηνικού ζητήματος του Ιράν.

Ο Κινέζος ΥΠΕΞ επανέλαβε επίσης τη στήριξη της Κίνας στο δικαίωμα του Ιράν για τη διαφύλαξη της εθνικής του κυριαρχίας και ασφάλειας, τονίζοντας παράλληλα ότι το Παλαιστινιακό παραμένει στην καρδιά των ζητημάτων της Μέσης Ανατολής.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίνα Ιράν ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark