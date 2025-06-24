Τραμπ: Είμαι δυσαρεστημένος με το Ιράν και το Ισραήλ, περισσότερο με το Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν παραβίασαν επιτιθέμενοι τoυς όρους της εκεχειρίας που είχε ανακοινώσει ώρες νωρίτερα, και ότι δεν ήταν ευχαριστημένος με καμία από τις δύο χώρες, αλλά ιδιαίτερα με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται ισραηλινό αξιωματούχο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τηλεφώνησε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και του ζήτησε να μην επιτεθεί στο Ιράν, αλλά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέμεινε ότι χρειαζόταν «κάποια αντίδραση» για την ιρανική παραβίαση της συμφωνίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, ο Τραμπ ανέφερε ότι το Ισραήλ «επιτέθηκε» αμέσως μετά τη συμφωνία. Επέμεινε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει πια πυρηνικές δυνατότητες, και δεν θα κατορθώσει να ανοικοδομήσει εκ νέου το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Το Ισραήλ πρέπει να ηρεμήσει, πρέπει να κάνω το Ισραήλ να ηρεμήσει» τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ισραήλ και Ιράν πολεμούν τόσο σκληρά, για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, που δεν ξέρουν τι στο διάολο κάνουν» τόνισε επίσης. «Κανείς δεν θα πληγωθεί, η εκεχειρία είναι σε ισχύ» δήλωσε πάντως.

«Ισραήλ μην πετάξεις βόμβες. Είναι μεγάλη παραβίαση (της συμφωνίας). Φέρε πίσω τους πιλότους σου» σημείωσε εξάλλου σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«ΙΣΡΑΗΛ. ΜΗΝ ΠΕΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΒΟΜΒΕΣ. ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ. ΦΕΡΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΛΟΤΟΥΣ ΣΑΣ ΣΠΙΤΙ, ΤΩΡΑ! ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί στο Ιράν... Όλα τα αεροπλάνα θα γυρίσουν και θα κατευθυνθούν σπίτι, πρόσθεσε αργότερα στο Truth Social.

Η φερόμενη ιρανική επίθεση εν μέσω κατάπαυσης του πυρός που ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός για πολλές περιοχές της χώρας. έχει προκαλέσει την οργή του Τελ Αβίβ. Οι IDF αναφέρουν σε νεότερη ανακοίνωσή τους ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν.

«Έδωσα εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να απαντήσουν δυναμικά στην παραβίαση της εκεχειρίας από το Ιράν με ισχυρά πλήγματα εναντίον στόχων του καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης» ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

Η είδηση ​​για πυραυλική επίθεση από το Ιράν στο Ισραήλ μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας είναι ψευδής, αναφέρει η Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τα ξημερώματα αυτό που αποκάλεσε «Πλήρη και Ολική» εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με νέο μήνυμά του στο Truth Social δήλωσε ότι «Η ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΤΕ!».

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα το πρωί ότι συμφώνησε με την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, ωστόσο προειδοποίησε το Ιράν να μην παραβιάσει την εκεχειρία. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανοίγει ξανά τον εναέριο χώρο για εισερχόμενες πτήσεις.

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο τελευταίος απολογισμός από την ιρανική επίθεση στην Μπερ Σεβά. Για 9 νεκρούς και 33 τραυματίες κάνουν λόγο οι ιρανικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.