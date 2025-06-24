Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης



Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποιώντας ότι «για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, πρέπει να προετοιμαστούμε ενεργά για την πιθανότητα η πατρίδα να βρεθεί υπό άμεση απειλή, πιθανώς σε ένα σενάριο πολέμου».

Στο κυβερνητικό έγγραφο αναφέρεται ότι η χώρα βρίσκεται πλέον σε περίοδο αντιπαράθεσης με δυνάμεις αποσταθεροποίησης, με τη Ρωσία να θεωρείται κύρια και άμεση απειλή «λόγω της συνεχιζόμενης παράνομης εισβολής της στην Ουκρανία».

Το έγγραφο σημειώνει επίσης αύξηση της εχθρικής δραστηριότητας από το Ιράν σε βρετανικό έδαφος, στο πλαίσιο προσπαθειών καταστολής της κριτικής σε βάρος του και άσκησης πίεσης προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπλέον, επισημαίνεται ο κίνδυνος να προκληθούν σοβαρές διαταραχές στις ενεργειακές ροές ή τις αλυσίδες εφοδιασμού του Ηνωμένου Βασιλείου και γίνεται λόγος για πιθανότητα απευθείας απειλής. Αυξάνονται, σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα ενδεχόμενα όπου το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να χρειαστεί –ή να επιλέξει– να απαντήσει με στρατιωτικά μέσα.

Η σχετική έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη επιτήρηση, με αναφορά και στη δραστηριότητα ρωσικών πλοίων παρακολούθησης στα βρετανικά ύδατα.

Μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι ο κίνδυνος πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ μεγάλων δυνάμεων είναι πλέον ενεργό ενδεχόμενο. Οι εντάσεις μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν είναι στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, ενώ στον Ινδο-Ειρηνικό παρατηρείται όλο και πιο επιθετική στάση από την Κίνα.

Η άμεση στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν καταγράφεται επίσης ως εξέλιξη μεγάλης σημασίας, ενώ σημειώνεται ότι το ιρανικό καθεστώς έχει εμπλακεί επανειλημμένα σε δραστηριότητες που στοχεύουν άμεσα σε βρετανικά συμφέροντα, εντός και εκτός συνόρων.

Η στρατηγική καταλήγει ότι οποιαδήποτε σοβαρή κλιμάκωση σε αυτές τις περιοχές θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια, το κόστος ζωής και τις δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σχολιάζοντας την έκθεση, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «αντιμετωπίζει καθημερινές προκλήσεις στο εσωτερικό του».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε στην πολιτική συντάκτρια του Sky News, Μπεθ Ρίγκμπι, ότι η Βρετανία γίνεται στόχος «πολύ, πολύ συχνών και πολύ, πολύ σοβαρών κυβερνοεπιθέσεων».

«Πρέπει να προστατευτούμε σωστά από αυτές τις απειλές και θα το κάνουμε», πρόσθεσε ο Στάρμερ.

Στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης για την εθνική ασφάλεια, η κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση ενός ευρέος φάσματος μέτρων με στόχο την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας του Ηνωμένου Βασιλείου, την προστασία κρίσιμων υποδομών και την ενίσχυση της τεχνολογικής του υπεροχής.

Συγκεκριμένα:

-Προβλέπεται η αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035

-Ενισχύεται το νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για την καταπολέμηση απειλών από εχθρικά κράτη και μη κρατικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται σε παράνομη μετανάστευση

-Δρομολογείται σειρά νέων μέτρων για την ενίσχυση των συνόρων, την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας κρίσιμων εθνικών υποδομών

-Προβλέπεται η μεγαλύτερη διαρκής επένδυση στις Ένοπλες Δυνάμεις από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, με έμφαση στην ετοιμότητα για σύγκρουση, τη διεύρυνση των αποθεμάτων πυρομαχικών και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

-Εισάγεται ρητά η προτεραιότητα του ΝΑΤΟ στον αμυντικό σχεδιασμό, μαζί με την υλοποίηση μεγάλων δυνατοτήτων όπως οι συμφωνίες AUKUS και GCAP, οι οποίες ενισχύουν τη συλλογική ασφάλεια

-Καθιερώνεται η μετατροπή των αυξημένων αμυντικών δαπανών σε περισσότερες βρετανικές θέσεις εργασίας, ενίσχυση δεξιοτήτων και ισχυρότερη αμυντική βιομηχανική βάση

-Δρομολογούνται νέες συμφωνίες εμπορίου, τεχνολογίας και ασφάλειας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στενότερη στρατηγική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από τα ήδη υφιστάμενα πλαίσια

-Ενισχύεται η διπλωματική στρατηγική προς κράτη με γεωγραφική διασπορά αλλά σημαντική οικονομική και τεχνολογική δυναμική – όπως ο Καναδάς, οι χώρες του Κόλπου, η Ινδία, η Ινδονησία, η Σιγκαπούρη, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία – που μοιράζονται το ενδιαφέρον για διαμόρφωση διεθνών κανόνων στο πλαίσιο του ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων

-Εντοπίζονται, προστατεύονται και αξιοποιούνται κρίσιμοι τομείς τεχνογνωσίας στη βρετανική βιομηχανία, επιστήμη και τεχνολογία, με στόχο τη βελτίωση της γνώσης, την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας και την ενδυνάμωση της χώρας στο διεθνές περιβάλλον

Διαμορφώνεται νέα εθνική στρατηγική ασφάλειας για την τεχνητή νοημοσύνη και τις αναδυόμενες τεχνολογίες

Πηγή: skai.gr

