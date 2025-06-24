Κατά τη σημερινή της παρέμβαση στη γερουσία της Ρώμης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε και πάλι στην κρίση της Μέσης Ανατολής και στη στρατηγική που πρέπει να υιοθετήσει η Ευρώπη για το μέλλον.

«Σε ό,τι αφορά την άμυνα, έχω την ίδια γνώμη με τους Ρωμαίους, ότι αν θέλεις την ειρήνη, πρέπει να ετοιμάζεις τον πόλεμο. Θεωρώ ότι η ενίσχυση της άμυνας δεν χρειάζεται για να μπορείς να επιτεθείς σε κάποιον. Πιστεύω -αντίθετα- ότι όποιος διαθέτει ισχυρά αμυντικά συστήματα, μπορεί πιο εύκολα να αποφύγει ένοπλες συγκρούσεις», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Δεν θεωρώ ότι το χάος της παρούσας φάσης οφείλεται στον Ντόναλντ Τραμπ, πρόκειται για απλουστεύσεις. Είναι αλήθεια ότι η κατάσταση είναι χαώδης, αλλά δεν μιλάμε για κάτι που άρχισε σήμερα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης «αν το Ιράν εγκατέλειπε το πυρηνικό πρόγραμμα για στρατιωτική χρήση, στην περιοχή θα έπαυε να υπάρχει μια σαφής απειλή κατά του Ισραήλ και όχι μόνον» και «το μόνο που θα έμενε να γίνει, θα ήταν η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, με μια σοβαρή πορεία προς τη λύση των δυο λαών και δυο κρατών».

Απαντώντας στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, τόνισε:

«Θα ήθελα να πω στην πρωθυπουργό ότι τα τελευταία δυο χιλιάδες χρόνια ο πλανήτης έκανε βήματα προόδου, σε ό,τι αφορά την επίλυση των διαφορών. Το να ετοιμάζεις τον πόλεμο -όπως υποστηρίζει η Μελόνι- είναι το αντίθετο απ' αυτό που χρειάζεται και επιθυμεί η Ιταλία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

