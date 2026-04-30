Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα προχωρήσει στην άρση δασμών και περιορισμών στο ουίσκι, «προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου Γ΄ και της βασίλισσας Καμίλα του Ηνωμένου Βασιλείου».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η απόφαση αφορά τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ Σκωτίας και της πολιτείας του Κεντάκι στον τομέα του ουίσκι και του μπέρμπον, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια αλλαγή που «πολλοί επιθυμούσαν εδώ και καιρό».

Παράλληλα, τόνισε ότι το βασιλικό ζεύγος τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση «χωρίς καν να χρειαστεί να ζητήσει πολλά», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επίσκεψή τους στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: skai.gr

