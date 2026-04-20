Η Μέγκαν Άιρλαντ (Meghan Ireland) πάντα αγαπούσε τη χημεία, αλλά ως πρωτοετής φοιτήτρια χημικού μηχανικού, δεν γνώριζε ότι μπορούσε να διοχετεύσει το πάθος της για την επιστήμη στην τέχνη της παρασκευής ουίσκι. Χρειάστηκε να «σκοντάψει» πάνω σε ένα άρθρο για μια γυναίκα χημικό μηχανικό που έγινε εξπέρ στη διύλιση ουίσκι για να κάνει «κλικ» στο μυαλό της: οι συμφοιτητές της μπορεί να επέλεγαν τους κλάδους των πλαστικών και των φαρμακευτικών προϊόντων, εκείνη όμως θα ασχολούνταν με το ουίσκι.

«Ήταν σαν μια σύνδεση του τύπου: "Ε, μπορώ να δω κάποια που μοιάζει με μένα, που έχει την ίδια ακριβώς εκπαίδευση και υπόβαθρο, να κάνει αυτή τη δουλειά" και κάπως άνοιξε ο δρόμος ως επιλογή», είπε η Ireland, η οποία είναι πλέον επικεφαλής blender στη μάρκα ουίσκι WhistlePig με έδρα το Βερμόντ.

Η Ireland ανήκει σε έναν αυξανόμενο αριθμό γυναικών που έχουν γίνει ηγετικές μορφές σε μια παραδοσιακά ανδροκρατούμενη βιομηχανία, η οποία δεν υποδεχόταν πάντα ευχάριστα τους «ξένους». Όλο και περισσότερο, οι γυναίκες λανσάρουν δικές τους μάρκες και βρίσκουν νέους τρόπους να καινοτομήσουν στην απόσταξη, σε μια εποχή που περισσότερες γυναίκες πίνουν ουίσκι.

Συχνά ρωτούν τις γυναίκες: «Σου αρέσει καν το ουίσκι;»

Υπάρχει μια κοινή, επίμονη αμφιβολία μεταξύ ορισμένων ανδρών συναδέλφων και καταναλωτών για το αν οι γυναίκες που αποκτούν εξειδίκευση στον κλάδο αγαπούν όντως το ουίσκι.

Η Becky Paskin, δημοσιογράφος από το Ηνωμένο Βασίλειο και ιδρύτρια του OurWhiskey Foundation, ενός οργανισμού που προωθεί και υποστηρίζει τις γυναίκες στον χώρο του ουίσκι, δήλωσε ότι της έκαναν αυτή την ερώτηση ενώ ήταν κριτής σε μια εκδήλωση γευσιγνωσίας ουίσκι.

«Είναι ένα ποτό που συνοδεύεται από ορισμένες προσδοκίες σχετικά με το ποιο φύλο το πίνει και ποιο φύλο το φτιάχνει», δήλωσε, προσθέτοντας: «Σχεδόν κανένα άλλο ποτό ή φαγητό δεν υποβάλλεται σε τέτοιο έλεγχο».

Η Paskin λέει ότι μέρος της δουλειάς της είναι η δημιουργία λίστας φωτογραφιών με γυναίκες που καταναλώνουν ουίσκι, οι οποίες δεν παρουσιάζουν τις γυναίκες ως σεξουαλικά αντικείμενα και δεν αποτελούν προειδοποίηση κοινωνικού μηνύματος.

«Οι μόνες εικόνες γυναικών που έπιναν ουίσκι τις απεικόνιζαν ως έγκυες, μεθυσμένες, γυμνές· ή έγκυες, μεθυσμένες και γυμνές», είπε.

Υπάρχει μια μακρά ιστορία γυναικών που διατήρησαν και προήγαγαν το ουίσκι

Η παρασκευή ουίσκι θεωρούνταν από καιρό ανδρικό επάγγελμα στην Αμερική, ένα ποτό που απολάμβαναν αποκλειστικά οι άνδρες, στριφογυρίζοντας το χρυσαφένιο υγρό σε σκοτεινά, καπνισμένα δωμάτια. Όμως, ειδικοί του κλάδου και ιστορικοί σπεύδουν να επισημάνουν ότι οι γυναίκες συμμετείχαν πάντα στη διαδικασία και ήταν πιθανώς καθοριστικές για την επιβίωσή της στις ΗΠΑ.

Το πρώτο όργανο απόσταξης δημιουργήθηκε από μια γυναίκα, τη Μαρία την Εβραία, μια αλχημίστρια γύρω στον 2ο αιώνα, σύμφωνα με τη Susan Reigler, ειδική στο μπέρμπον (bourbon). Από τότε, η απόσταξη θεωρούνταν σε μεγάλο βαθμό γυναικεία δουλειά, καθώς οι γυναίκες ήταν υπεύθυνες για την οικιακή ζυθοποιία, την παρασκευή φαρμάκων και τη φροντίδα του σπιτιού.

Οι γυναίκες διαχειρίζονταν αξιοσημείωτα αποστακτήρια τον 19ο αιώνα στο Κεντάκι, όπου η Catherine Carpenter κατέγραψε την πρώτη γνωστή συνταγή για "sour mash", το πιο κοινό στυλ αμερικανικού ουίσκι σήμερα. Και ενώ οι γυναίκες ηγήθηκαν του κινήματος της εγκράτειας τον 19ο και 20ο αιώνα, ορισμένοι ιστορικοί εκτιμούν ότι μπορεί να υπήρχαν περισσότερες γυναίκες λαθρέμποροι από ό,τι άνδρες κατά την Ποτοαπαγόρευση, εν μέρει επειδή ήταν λιγότερο πιθανό να ερευνηθούν από την αστυνομία, σύμφωνα με το βιβλίο "Whiskey Women" του Fred Minnick.

Η Reigler λέει ότι συχνά εκπλήσσεται από τη μεταμόρφωση της αμερικανικής βιομηχανίας ουίσκι, η οποία βρισκόταν σε σοβαρή ύφεση τη δεκαετία του 1990 όταν άρχισε να γράφει γι' αυτήν από το Λούισβιλ του Κεντάκι. Καθώς οι αποσταγματοποιοί εργάζονταν για να κάνουν το ουίσκι ελκυστικό στους Αμερικανούς καταναλωτές, η Reigler άρχισε να καταγράφει πώς συνέβαλαν οι γυναίκες σε αυτή την προσπάθεια, από τις συζύγους που έπαιρναν βασικές αποφάσεις μάρκετινγκ που ενίσχυσαν τον τουρισμό στα αποστακτήρια μέχρι τις γυναίκες bartenders που σχεδίαζαν νέα κοκτέιλ με ουίσκι.

Τρεις γυναίκες συνίδρυσαν το Kentucky Bourbon Trai, μια πρωτότυπη ιδέα για την εποχή που έκτοτε έχει αντιγραφεί σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Peggy Noe Stevens, της πρώτης γυναίκας Master Bourbon Taster στον κόσμο, η οποία εργαζόταν στο Woodford Reserve, καθώς και της Donna Nally με το Maker's Mark και της Doris Calhoun με το Jim Beam, είπε η Reigler.

«Πάντα υπήρχαν γυναίκες στο bourbon», είπε «Αλλά πολλές από αυτές ήταν πίσω από τα παρασκήνια».

Οι γυναίκες προάγουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στο ουίσκι

Στο Βερμόντ, η Ireland είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της συνέπειας του ουίσκι της WhistlePig από το 2018, αλλά επιβλέπει και πειραματικές παρτίδες. Η πρώτη της καινοτομία στο ουίσκι ήταν το Boss Hog VII, το οποίο απέσπασε γρήγορα επαίνους και βραβεία για την απόφασή της να το ολοκληρώσει σε βαρέλια από ισπανική δρυ και βραζιλιάνικο ξύλο τικ.

Η Ireland λέει ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στον κλάδο καθιερώνει το ουίσκι ως «ένα ποτό για όλους».

«Μπορεί να το απολαύσει ο καθένας και παρασκευάζεται και από γυναίκες», είπε.

Η Judy Hollis Jones πέρασε χρόνια ως ανώτερο στέλεχος στη βιομηχανία τροφίμων πριν λανσάρει μια εταιρεία ουίσκι στο Κεντάκι το 2019. Η μετάβαση στον κόσμο του ουίσκι αντέγραψε τα διοικητικά συμβούλια στα οποία συμμετείχε για δεκαετίες, όπου συχνά ήταν η μόνη γυναίκα παρούσα.

Η Hollis Jones είναι πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Buzzard's Roost, μιας μάρκας ουίσκι που συνίδρυσε με τον Master Blender Jason Brauner. Περιγράφει τη βιομηχανία ουίσκι ως μια «σκληρή επιχείρηση» που είχε τα πάνω της και τα κάτω της με τα χρόνια, αλλά ένα πράγμα που αυξάνεται σταθερά είναι ο αριθμός των γυναικών που εμφανίζονται σε γευσιγνωσίες και ξεναγήσεις, πρόθυμες να συμμετάσχουν στην εμπειρία του ουίσκι.





Πηγή: skai.gr

