Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απειλεί να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Γερμανία — αλλά η μετατροπή ενός διατάγματος από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε πραγματική αποχώρηση είναι πολύ πιο περίπλοκη, σχολιάζει το Politico.

Οποιαδήποτε αμερικανική αποχώρηση θα σήμαινε την επένδυση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια διαδικασία που διαρκεί χρόνια. Υπάρχει ακόμη η χρησιμότητα των γερμανικών βάσεων για την προβολή της αμερικανικής παγκόσμιας ισχύος. Χωρίς αυτές, οι αμερικανικές δυνάμεις θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη διεξαγωγή του πολέμου κατά του Ιράν.

«Μια τέτοια αποχώρηση θα απαιτούσε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και θα συνεπαγόταν σημαντικό κόστος», τόνισε η Γερμανίδα φιλελεύθερη νομοθέτης Μαρί-Άγκνες Στράκ-Ζίμερμαν, η οποία προεδρεύει της Επιτροπής Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες βασίζονται σε αυτήν την τοποθεσία, ιδίως όσον αφορά τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή».

Ο Τραμπ επιτέθηκε στη Γερμανία αφότου ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επέκρινε τον πρόεδρο για τον πόλεμο κατά του Ιράν.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες μελετούν και επανεξετάζουν την πιθανή μείωση των στρατευμάτων στη Γερμανία, με μια απόφαση που θα ληφθεί στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα», έγραψε ο Τραμπ την Πέμπτη, προσθέτοντας αργότερα: «Ο Καγκελάριος της Γερμανίας θα πρέπει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία/Ουκρανία... και στην αποκατάσταση της διαλυμένης χώρας του».

Ο Μερζ απέφυγε την Πέμπτη να αναφερθεί άμεσα στις απειλές του Τραμπ. «Η πυξίδα μας παραμένει σαφώς στραμμένη σε ένα ισχυρό ΝΑΤΟ και μια αξιόπιστη διατλαντική συνεργασία», είπε.

Η τελευταία αναφορά του Τραμπ υπογραμμίζει την παρατεταμένη απογοήτευση του για τους Ευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι δεν δέχονται εμπλοκή στη σύγκρουση με το Ιράν για περισσότερο από δύο μήνες αφότου διέταξε για πρώτη φορά αεροπορικές επιδρομές.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επίσης απειλήσει άλλες χώρες που δεν ακολουθούν τη γραμμή απέναντι στο Ιράν — συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας — αλλά μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει οδηγήσει σε καμία αλλαγή στη στρατιωτική τους σχέση.

Οι ΗΠΑ επανεξετάζουν την κλίμακα της παρουσίας τους στην Ευρώπη πριν από από την προεδρία του Τραμπ, αλλά μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει ότι δεν θα προβούν σε σημαντικές μειώσεις στρατιωτικών δυνάμεων, αντίθετα καλούν την Ευρώπη να επωμιστεί περισσότερο την ευθύνη για την άμυνά της για να στρέψει το ενδιαφέρον προς την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

«Αν εξετάσουν πού θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνάμεις τους στην Ευρώπη... δεν νομίζω ότι είναι παράλογο», δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ. «Αν το κάνουν ως εκδικητική επιθυμία για την τιμωρία των συμμάχων... τότε δεν θα ήταν σοφό».

Ωστόσο, οποιαδήποτε ξαφνική αποχώρηση θα μπορούσε να υπονομεύσει την άμυνα της Ευρώπης έναντι της Ρωσίας σε μια εποχή που υπάρχουν εντεινόμενοι φόβοι ότι η Μόσχα θα μπορούσε να επιτεθεί σε μια ευρωπαϊκή χώρα μέχρι το τέλος της δεκαετίας. «Θα... αποδυνάμωνε την αποτρεπτική στάση του ΝΑΤΟ, καθώς θα έδειχνε στον [Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ] Πούτιν ότι οι Αμερικανοί νοιάζονται λιγότερο κάθε μέρα που περνάει, ότι η Ευρώπη είναι ολοένα και πιο εκτεθειμένη», δήλωσε η Γκέρλιντε Νίχους, ειδικός σε θέματα ασφαλείας και πρώην αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

Έργα όχι λόγια

Παρά την απειλή του Τραμπ, η απομάκρυνση Αμερικανών στρατιωτών δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

Περίπου 36.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, περίπου το ήμισυ της συνολικής στρατιωτικής παρουσίας της Ουάσιγκτον στην Ευρώπη. Η χώρα φιλοξενεί δεκάδες αμερικανικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων αμερικανικών διοικήσεων για την Ευρώπη και την Αφρική, και διαθέτει επίσης κρίσιμα στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών βομβών B-61.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Τραμπ διέταξε την απόσυρση 12.000 Αμερικανών στρατιωτικών από τη Γερμανία, αλλά δεν μπόρεσε να την ολοκληρώσει πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Θεωρητικά, «δεν υπάρχουν σημαντικά νομικά ή πολιτικά εμπόδια» για να προσπαθήσει να αποσύρει ξανά στρατεύματα από τη Γερμανία, δήλωσε η Τζένιφερ Καβάνα, διευθύντρια στρατιωτικής ανάλυσης στη δεξαμενή σκέψης Defense Priorities, δεδομένης της «πολύ περιορισμένης επιρροής» που έχει το Κογκρέσο σε στρατιωτικά θέματα.

Το μόνο συγκεκριμένο όριο είναι ένας νόμος του 2025 που εμποδίζει τον πρόεδρο να αφήσει λιγότερους από 76.000 στρατιώτες στην Ευρώπη. Με έως και 85.000 στρατιώτες στην ήπειρο αυτή τη στιγμή, αυτό του δίνει ένα νόμιμο μέγιστο αριθμό 9.000 στρατιωτών.

Αλλά ακόμη και αυτό το σενάριο θα διαρκούσε «τουλάχιστον τέσσερα χρόνια» και θα μπορούσε να κοστίσει «εκατοντάδες δισεκατομμύρια» δολάρια αν ληφθούν υπόψη και οι έμμεσες δαπάνες, δήλωσε ο απόστρατος στρατηγός Μαρκ Χέρτλινγκ, πρώην διοικητής του Αμερικανικού Στρατού Ευρώπης, ο οποίος βοήθησε στη διαχείριση μιας σημαντικής αμερικανικής αποχώρησης μεταξύ 2003 και 2011.

Αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τις ευρύτερες πολυπλοκότητες και το κόστος, υποστήριξε, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης χιλιάδων οικογενειών στρατιωτών, της απόλυσης Γερμανών εργαζομένων, του κλεισίματος νοσοκομείων και της εγκατάλειψης πρόσφατα αναβαθμισμένων βάσεων.

Μια ταχεία αποχώρηση θα ήταν επίσης «εξαιρετικά επιζήμια» για τη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ στο Ιράν, πρόσθεσε, δεδομένου ότι βάσεις όπως το Ράμσταϊν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον συντονισμό των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στην αποστολή προσωπικού και εξοπλισμού στη Μέση Ανατολή.

Υπάρχουν επίσης και άλλα πρακτικά εμπόδια για την απομάκρυνση στρατιωτών. «Πού θα πήγαιναν; Χρειάζεσαι υποδομές, χρειάζεσαι βάσεις, χρειάζεσαι στέγαση — που δεν υπάρχει απλώς κάπου αλλού και περιμένει», επισήμανε η Κλαούντια Μέιτζορ, ανώτερη αντιπρόεδρος διατλαντικής ασφάλειας στο Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.