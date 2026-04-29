Διπλωματικό «ρεσιτάλ» από τον βασιλιά Κάρολο στις ΗΠΑ

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

«Δεν συμφωνούμε πάντα, αλλά έχουμε σφυρηλατήσει μια φιλία που έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο σημαντικές συμμαχίες στην ανθρώπινη ιστορία». Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της ιστορικής ομιλίας του βασιλιά Καρόλου στο αμερικανικό Κογκρέσο όπου ο Βρετανός μονάρχης έστειλε με τον δικό του τρόπο πολλαπλά μηνύματα, προσφέροντας ένα διπλωματικό «masterclass» όπως σημειώνουν Βρετανοί αναλυτές.

Δώδεκα φορές κατά τη διάρκειά της, οι Αμερικανοί βουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι χειροκροτώντας τον Βρετανό μονάρχη, με αποτέλεσμα η ομιλία του να διαρκέσει μισή ώρα, από τα είκοσι λεπτά που ήταν προγραμματισμένο.

«Συναντιόμαστε σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας» είπε ο Κάρολος προσθέτοντας ότι «τα λόγια της Αμερικής έχουν βάρος και νόημα. Οι πράξεις της έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία».

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σημασία του ΝΑΤΟ, υπενθυμίζοντας ότι μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ενεργοποιήθηκε το άρθρο 5 για πρώτη φορά και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ήταν ενωμένο απέναντι στην τρομοκρατία. «Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα μαζί, όπως έκαναν οι λαοί μας για περισσότερο από έναν αιώνα, δίπλα - δίπλα, μέσα από δύο Παγκόσμιους Πολέμους, τον Ψυχρό Πόλεμο, το Αφγανιστάν και στιγμές που καθόρισαν την κοινή μας ασφάλεια».

Αυτή η ακλόνητη αποφασιστικότητα, συμπλήρωσε ο βασιλιάς, είναι απαραίτητη για την υπεράσπιση της Ουκρανίας και του θαρραλέου λαού της.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, έκανε μία σύντομη αναφορά και στην ανάγκη «υποστήριξης των θυμάτων ορισμένων από τα δεινά που, τόσο τραγικά, υπάρχουν και στις δύο κοινωνίες μας σήμερα».

Για πολλούς, αυτή ήταν μία αναφορά στα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν. «Σίγουρα ήταν στο μυαλό του να αναγνωρίσει τα θύματα κακοποίησης, επομένως ενσωματώνονται φυσικά σε αυτή τη φράση», σχολίασε άτομο του παλατιού όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Ακόμα και ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ενθουσιασμένος. Ήταν μια «φανταστική ομιλία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «(Ο Κάρολος) έπεισε τους Δημοκρατικούς να σηκωθούν όρθιοι, εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να το κάνω αυτό».

Την ομιλία διαδέχθηκε το επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο όπου ο Κάρολος εμφανίστηκε με ένα ξεχωριστό δώρο για τον Ντόναλντ Τραμπ. Επρόκειτο για μια καμπάνα από το «HMS Trump», ένα υποβρύχιο του Βασιλικού Ναυτικού που βρισκόταν στον Ειρηνικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. «Είθε να στέκει ως μαρτυρία της κοινής ιστορίας των εθνών μας και του λαμπρού μέλλοντος».

Βέβαια δεν έλειψαν και οι άβολες στιγμές, ιδιαίτερα όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε πως ο Κάρολος συμφωνεί περισσότερο από τον ίδιο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενδεχομένως αναφερόμενος στην ιδιωτική συνομιλία που είχαν οι δύο άνδρες νωρίτερα.

Σήμερα, το βασιλικό ζεύγος αναμένεται να μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου μεταξύ άλλων, θα επισκεφθεί το μνημείο για τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου στο Μανχάταν, ενώ η τετραήμερη επίσκεψη ολοκληρώνεται αύριο με επισκέψεις στην Ουάσιγκτον και τη Βιρτζίνια.



Πηγή: skai.gr

