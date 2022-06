Τραγωδία στο Τέξας – Αγοράκι 5 ετών το ξέχασε η μητέρα του στο αυτοκίνητο και πέθανε!

Δεν την χωράει ανθρώπινος νους την τραγωδία που σημειώθηκε στο Τέξας των ΗΠΑ, με ένα αγοράκι μόλις 5 ετών να «σβήνει» από την υψηλή θερμοκρασία μέσα στο αυτοκίνητο, όπου το είχε ξεχάσει η μητέρα του.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας, όταν η μητέρα επιστρέφοντας από τα ψώνια, πάρκαρε έξω από το σπίτι της και αφού μετέφερε τις σακούλες, άφησε το 5χρονο αγοράκι μέσα στο αυτοκίνητο και ξεκίνησε τις ετοιμασίες για το πάρτι της 8χρονης κόρης της.

Το Ι.Χ. ήταν παρκαρισμένο κάτω από τον ήλιο, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν επικίνδυνες θερμοκρασίες και το 5χρονο αγοράκι να χάσει τη ζωή του. Μετά από 3 ώρες, η μητέρα συνειδητοποίησε ότι το παιδί δεν βρισκόταν στο σπίτι. Τότε κατάλαβε ότι το είχε ξεχάσει μέσα στο όχημα και μόλις βγήκε έξω, βρήκε το αγοράκι της νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο. Ο σερίφης της κομητείας επιβεβαίωσε ότι το παιδί πέθανε, αφού έμεινε στο αυτοκίνητο για αρκετές ώρες.

Σύμφωνα με τη «New York Post», η μητέρα υποστήριξε ότι ο γιος της ήξερε πώς να βγάζει τη ζώνη του και να βγαίνει από το όχημα, ωστόσο, το αυτοκίνητο ήταν νοικιασμένο και το παιδί δεν ήταν εξοικειωμένο με τον τρόπο που ξεκλείδωνε.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν η μητέρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με δίωξη για τον θάνατο του παιδιού της.

This month is on track to become the hottest June on record. Take a few minutes to teach your children some basic “how to” car safety tips. #hounews #HeatSafety pic.twitter.com/KC4Z84d8vm