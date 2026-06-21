Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στην Κίνα: 6 νεκροί από πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην επαρχία Χουνάν

Η φωτιά ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στην αυτόνομη νομαρχία Σιανγκσί – Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Κίνα

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα Κυριακή έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο κατοικιών στην αυτόνομη νομαρχία Σιανγκσί Τούτζια και Μιάο, στην επαρχία Χουνάν της κεντρικής Κίνας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται τις αρμόδιες αρχές, η φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τη διαχείριση του περιστατικού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το τραγικό συμβάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων ή για τυχόν τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίνα Φωτιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο