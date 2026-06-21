Τραγωδία στην Κίνα: 6 νεκροί από πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην επαρχία Χουνάν

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα Κυριακή έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο κατοικιών στην αυτόνομη νομαρχία Σιανγκσί Τούτζια και Μιάο, στην επαρχία Χουνάν της κεντρικής Κίνας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται τις αρμόδιες αρχές, η φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

🍁 A fire broke out at the Hongda International Auto Parts Center in Zhengzhou, Henan, starting on the third floor and spreading rapidly. The blaze resulted in two deaths and left several others injured. pic.twitter.com/NQAxQykeFn — China HD (@China_hp1) June 20, 2026

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τη διαχείριση του περιστατικού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το τραγικό συμβάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων ή για τυχόν τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

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