Ηράκλειο: Φωτιά σε ελαιόδενδρα και καλλιέργειες στην περιοχή Μπαδιά

Σε εξέλιξη είναι φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μπαδιά στο Ηράκλειο Κρήτης.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ελαιόδενδρα και καλλιέργειες.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Ιουλίου 2026, περίπου στις 14:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Σημειώνεται πως η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 3).
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