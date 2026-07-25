UKMTO: Περιστατικό με τάνκερ στο Ορμούζ

Περιστατικό «που αφορά τάνκερ» κοντά στο Στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (UKMTO), ενώ παράλληλα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλου τεσσάρων πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στον δίαυλο.

Το UKMTO «έλαβε πληροφορία για περιστατικό το οποίο αφορά τάνκερ και στρατιωτικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στη συνέχεια, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατά τις τελευταίες 24 ώρες ανέκοψαν τον πλου τεσσάρων πλοίων που επιχειρούσαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας «προειδοποιητικές βολές», οι οποίες συνήθως γίνονται με πυραύλους.

Το Ιράν εμποδίζει συστηματικά τον διάπλου του Ορμούζ από την κατάρρευση του πρωτοκόλλου συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, το οποίο είχε πρόσκαιρα επιτρέψει το άνοιγμα των Στενών στην διεθνή ναυσιπλοΐα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.