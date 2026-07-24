Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η Όπρα Γουίνφρεϊ, μετά τη δήλωσή της ότι οι νέοι δεν θα πρέπει να περιμένουν να έχουν ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή κατά τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας τους.

Η 72χρονη μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης μίλησε για την πορεία της και τις θυσίες που, όπως πιστεύει, απαιτούνται για την επιτυχία, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή της Κέκε Πάλμερ. Η Όπρα Γουίνφρεϊ, η περιουσία της οποίας εκτιμάται στα 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε ότι συμβουλεύει τις νεαρές γυναίκες που αποφοιτούν από το πανεπιστήμιο να μην περιμένουν από την πρώτη στιγμή μια άνετη ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και την προσωπική ζωή.

«Στα 22 δεν πρέπει να περιμένεις ισορροπία»

Όλα ξεκίνησαν όταν η Κέκε Πάλμερ τη ρώτησε πώς ορίζει σήμερα την καλύτερη δυνατή ζωή. «Για εμένα σημαίνει ελευθερία. Σημαίνει να μπορείς να κάνεις επιλογές με βάση αυτό που πραγματικά θέλεις», απάντησε η Όπρα Γουίνφρεϊ.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι η οικονομική και επαγγελματική ανεξαρτησία δεν έρχεται χωρίς προσπάθεια, υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι πρέπει -αρχικά- να κάνουν όσα είναι αναγκαία, μέχρι να αποκτήσουν τη δυνατότητα να κάνουν όσα πραγματικά επιθυμούν.

«Όταν οι κοπέλες που μόλις έχουν αποφοιτήσει και ξεκινούν την πρώτη τους δουλειά μού μιλούν για ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τους λέω: “Στα 22 δεν υπάρχει τέτοια ισορροπία. Δεν υποτίθεται ότι την έχεις. Πρέπει να δουλέψεις και να χτίσεις τις βάσεις”», δήλωσε.

Η παρουσιάστρια πρόσθεσε ότι σήμερα έχει φτάσει στο σημείο να επιλέγει μόνο όσα πραγματικά θέλει να κάνει, επειδή επί πολλά χρόνια αναγκαζόταν να κάνει όσα έπρεπε. «Πολλοί άνθρωποι λένε ότι θέλουν απλώς να κάνουν αυτό που επιθυμούν. Πρέπει, όμως, πρώτα να δουλέψεις για να μπορείς να το κάνεις. Κάνεις όσα πρέπει, μέχρι να μπορείς να κάνεις όσα θέλεις», συμπλήρωσε.

«Οι δισεκατομμυριούχοι δεν καταλαβαίνουν τους απλούς ανθρώπους»

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν αμέσως συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να κατηγορούν την Όπρα Γουίνφρεϊ ότι δεν μπορεί πλέον να αντιληφθεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.

«Μην παίρνετε συμβουλές από δισεκατομμυριούχους. Δεν μπορούν να ταυτιστούν με τη ζωή των απλών ανθρώπων και τις πραγματικές δυσκολίες τους», έγραψε ένας χρήστης, σημειώνοντας ότι η παρουσιάστρια απέκτησε οικονομική ανεξαρτησία σε σχετικά νεαρή ηλικία.

Άλλοι σχολίασαν ότι η ζωή είναι πολύ σύντομη για να περνά κάποιος τα καλύτερά του χρόνια εξουθενωμένος, κακοπληρωμένος και δυστυχισμένος, περιμένοντας να απολαύσει τους καρπούς της δουλειάς του κάποια στιγμή στο μέλλον. «Η ευτυχία και η ηρεμία δεν είναι ένας προορισμός. Πρέπει να προσπαθούμε να τις βρίσκουμε καθημερινά στη διαδρομή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους επικριτές της.

Ορισμένοι συμφώνησαν θεωρητικά με το σκεπτικό της, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι κανείς δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένο πως θα ζήσει αρκετά ώστε να φτάσει στην πολυπόθητη περίοδο της απόλυτης ελευθερίας.

Η Όπρα Γουίνφρεϊ ξεκίνησε την καριέρα της στα μέσα ενημέρωσης ως έφηβη και το 1986 ανέλαβε την παρουσίαση της ιστορικής εκπομπής που έφερε το όνομά της. Στη συνέχεια δημιούργησε τη δική της εταιρεία παραγωγής, ενώ το 2011 εγκαινίασε το τηλεοπτικό της δίκτυο. Σύμφωνα με το «Forbes», η περιουσία της ανέρχεται σε περίπου 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, έχει αναπτύξει σημαντική φιλανθρωπική δράση, χρηματοδοτώντας εκατοντάδες υποτροφίες και ενισχύοντας εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα.

Πηγή: skai.gr

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