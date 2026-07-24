Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, λίγο πριν από τις 19:00, ενώ νωρίτερα κρατούνταν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, υπογράμμισε ότι ο 28χρονος έχει ομολογήσει την πράξη του, ωστόσο οι ισχυρισμοί του εξετάζονται με προσοχή.

«Ο 28χρονος Αιγύπτιος έχει ομολογήσει και έχει αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα στην αστυνομία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ο κατηγορούμενος και προσπαθεί να υποστηρίξει τον εαυτό του. Δεν έχουμε τη θέση του θύματος, ούτε κάμερες μέσα στο γραφείο για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συνέβη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι προηγήθηκε διαπληκτισμός με τον 73χρονο ποινικολόγο.

«Ο ίδιος ομολόγησε ότι μετά από διαπληκτισμό επιτέθηκε στο θύμα, με αποτέλεσμα να του αφαιρέσει τη ζωή με βάναυσο τρόπο, όπως αποδείχθηκε και από την ιατροδικαστική εξέταση, αλλά και από τον τραυματισμό του ίδιου του δράστη, ο οποίος τραυματίστηκε στο χέρι», είπε.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη του

Καθοριστικής σημασίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν το βιντεοληπτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, αλλά και τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων.

Όπως αποκάλυψε η κ. Δημογλίδου, οι αστυνομικοί κατάφεραν από τις πρώτες ώρες να καταγράψουν τις κινήσεις του θύματος και του δράστη προς το γραφείο του ποινικολόγου, ενώ η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εντόπισε αποτυπώματα του 28χρονου στον χώρο.

«Από τις πρώτες στιγμές οι αστυνομικοί κατάφεραν να βρουν βιντεοληπτικό υλικό, όπου παρατήρησαν τις κινήσεις του δράστη και του θύματος προς το γραφείο. Στη συνέχεια ήρθε πολύ γρήγορα και η απάντηση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ότι υπάρχουν αποτυπώματα σεσημασμένου ατόμου μέσα στο διαμέρισμα, με αποτέλεσμα να καταφέρουν πολύ γρήγορα να τον ταυτοποιήσουν», σημείωσε.

Παρά την ταυτοποίησή του, ο εντοπισμός του δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς δεν διέμενε σε κάποια από τις διευθύνσεις που είχε δηλώσει.

«Δυσκολεύτηκαν αρκετά να τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί. Βρέθηκε τελικά στον δρόμο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι περιφερόταν μετά τη δολοφονία, είχε ζητήσει πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο λόγω του τραυματισμού του και στη συνέχεια δεν κατέληξε σε κάποιο σταθερό σημείο. Ερευνάται ακόμη πού βρήκε καταφύγιο μετά το έγκλημα», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε ακόμη ότι ο 28χρονος βρισκόταν παράνομα στη χώρα, καθώς το αίτημά του για άσυλο είχε απορριφθεί, ενώ εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης ήδη από το 2024 για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης.

«Έπρεπε να είχε αποχωρήσει από τη στιγμή που απορρίφθηκε το αίτημα ασύλου. Πριν από έναν μήνα είχε ενεργοποιηθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Αναζητήθηκε σε αρκετές περιοχές της Αττικής, όπου είχε δηλώσει διευθύνσεις κατοικίας που τελικά δεν ήταν πραγματικές», είπε.

Τι ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι προηγήθηκε λογομαχία και σωματική συμπλοκή με τον ποινικολόγο, η οποία κατέληξε στη δολοφονία.

«Τσακωθήκαμε και τον σκότωσα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες είχαν βρεθεί το βράδυ της Δευτέρας στην ίδια παρέα. Στη συνέχεια, ο Σταύρος Γεωργίου προσφέρθηκε να μεταφέρει τον 28χρονο, ωστόσο έκαναν στάση στο γραφείο του 73χρονου, όπου, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, σημειώθηκε ο διαπληκτισμός που κατέληξε στο έγκλημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.