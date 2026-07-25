Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα ο διορισμός Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής στον ΠΙΣ

Σε ανακοίνωσή του μέσω X, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, γνωστοποίησε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α117/24-7-2026 ο νόμος 5322, με τον οποίο, όπως αναφέρει, καθίσταται νόμος του κράτους το άρθρο 67 για τον διορισμό Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), με σκοπό τη διενέργεια αρχαιρεσιών και την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης.

Ο υπουργός επισημαίνει ότι, αξιοποιώντας τη νομοθετική εξουσιοδότηση που του παρέχει ο νόμος, θα εκδώσει τη Δευτέρα υπουργική απόφαση για τον διορισμό της προσωρινής διοίκησης.

Όπως αναφέρει, δεν μπορεί να χαθεί «ούτε μία μέρα», καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είχε εκλεγεί πριν από οκτώ χρόνια, αποφάσισε «παρά τω νόμω» να συγκληθεί την Τρίτη. Για τον λόγο αυτό, σημειώνει ότι η προσωρινή διοικούσα επιτροπή θα διοριστεί τη Δευτέρα, ώστε να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες για την εκλογή νέου, νόμιμου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Γεωργιάδης εύχεται στους γιατρούς «καλές και ήρεμες εκλογές», εκφράζοντας την ελπίδα να αποκατασταθεί η «δημοκρατική νομιμότητα και κανονικότητα». Παράλληλα, αναφέρει ότι με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες θα συζητηθούν τυχόν αλλαγές που επιθυμούν οι ίδιοι οι γιατροί στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΠΙΣ.

Απαντώντας στις επικρίσεις που, όπως σημειώνει, έχουν διατυπωθεί σε βάρος του, ο υπουργός τονίζει ότι δεν επιδίωξε ποτέ να εμπλακεί στα εσωτερικά του Συλλόγου και διαβεβαιώνει πως θα συνεργαστεί με όποιον εκλεγεί νόμιμα.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και χαρακτηρίζει κρίμα το γεγονός ότι οι συνεχείς εσωτερικές διαμάχες πλήττουν τη φήμη του. Όπως αναφέρει, η παρέμβασή του γίνεται αποκλειστικά για λόγους νομιμότητας και με στόχο να τερματιστούν οι διαδοχικές δικαστικές διαμάχες.

Ο υπουργός Υγείας γνωστοποιεί, τέλος, ότι τα ονόματα των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και του προέδρου της θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα.

Πριν από λίγο με το ΦΕΚ Α117/24-7-2026 N.5322 έγινε επισήμως νόμος του Κράτους το άρθρο 67, για τον διορισμό Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για την διενέργεια αρχαιρεσιών και για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης. Με την Νομοθετική εξουσία που… pic.twitter.com/blkadQGNTV — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 25, 2026

Πηγή: skai.gr

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