Το μνημόνιο κατανόησης που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου θα ωφελήσει την παλαιστινιακή υπόθεση και συνιστά πλήγμα για τα ισραηλινά σχέδια στην περιοχή, δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας, Μουσταφά Μπαργούτι.

Ο Μπαργούτι, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο IRNA επικαλούμενο το Arabi21, τόνισε ότι η παύση του πολέμου στην περιοχή σηματοδοτεί την αποτυχία της αμερικανοϊσραηλινής επιθετικότητας, όχι μόνο κατά του Ιράν, αλλά και κατά όλων των χωρών του Περσικού Κόλπου.

Πρόσθεσε ότι η συμφωνία συνιστά μεγάλη ήττα για το ισραηλινό καθεστώς και τον πρωθυπουργό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα ήταν αντίθετο με τις επιθυμίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχει θετικό αντίκτυπο στο παλαιστινιακό ζήτημα, τόνισε ο Μπαργούτι.

Πρόσθεσε ότι η συμφωνία σημαίνει την αποτυχία των προσπαθειών εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και μουσουλμανικών χωρών, με στόχο την εξάλειψη της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Ο Μπαργούτι υποστήριξε επίσης ότι το μνημόνιο σηματοδοτεί την κατάρρευση του σχεδίου μετατροπής του Ισραήλ σε αυτοκρατορική δύναμη που θα κυριαρχεί στην περιοχή.

Τόνισε ότι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ισραήλ πέτυχαν τους στόχους που επιδίωκαν μέσω της στρατιωτικής κλιμάκωσής τους κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Οι δηλώσεις έγιναν λίγες ημέρες αφότου το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου που επιβλήθηκε στην Ισλαμική Δημοκρατία από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.