Πυρκαγιές στην Ευρώπη: Ενώθηκαν οι καπνοί από τις φωτιές σε Μαδρίτη και Μπορντό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με αυτές των πυρκαγιών στην περιοχή του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της Ισπανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Aemet).

Σύμφωνα με ανάρτηση της Aemet στην πλατφόρμα X, το σύννεφο καπνού της Μαδρίτης ενώνεται με το σύννεφο των πυρκαγιών του Μπορντό.

Οι πυρκαγιές στη Μαδρίτη και την Άβιλα έχουν κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστραφεί σχεδόν 400.000 στρέμματα.

Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης, ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της Κρατικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ισπανίας (Aemet).

Σε ανάρτηση της Aemet στην πλατφόρμα X φαίνεται το άκρο του σύννεφου καπνού των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Μαδρίτης να ενώνεται με την κορυφή του νέφους από τις πυρκαγιές του Μπορντό.

Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβιλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα.

Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Παρίσι και Μαδρίτη ζήτησαν την ευρωπαϊκή συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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