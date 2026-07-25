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Μια ανάσα από τον ΟΦΗ ο Αϊτόρ

Πολύ κοντά στη σπουδαία απόκτηση του Αϊτόρ βρίσκεται ο ΟΦΗ, καθώς οι δυο πλευρές έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο των συζητήσεών τους και η συμφωνία δείχνει να είναι προ των πυλών

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Αιτόρ

Έτοιμος να επιστρέψει στην Ελλάδα είναι ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα. Ο Ισπανός εξτρέμ, που πραγματοποίησε μια ελκυστική πορεία στον Παναθηναϊκό, φαίνεται ότι προβάρει τα χρώματα του ΟΦΗ.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας, βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας και η εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή τους παρουσία σε League Phase, είτε του Europa είτε του Conference League, δημιουργεί την ανάγκη-υποχρέωση για αναβάθμιση του ρόστερ.

Όπως λοιπόν προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής, που αυτήν την στιγμή ανήκει στην Βιτόρια της Α’ κατηγορίας της Βραζιλίας, είναι σε τελικό στάδιο συζητήσεων με τον ΟΦΗ για συμβόλαιο δυο ετών.

Στόχος λοιπόν των Κρητικών είναι να κλείσουν με θετικό πρόσημο όλες οι λεπτομέρειες και ο Αϊτόρ να μεταβεί στην Ολλανδία, για να ενσωματωθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της νέας του ομάδας.

Από το 2020 μέχρι και το 2024 που αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, ο Αϊτόρ, κατέγραψε 95 συμμετοχές, όπου είχε 24 γκολ και 15 ασίστ, ωστόσο η ρήξη χιαστού που υπέστη σε αναμέτρηση με τον Άρη για το πρωτάθλημα το 2022, τον κράτησε πίσω αγωνιστικά.

Πηγή: sport-fm.gr

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