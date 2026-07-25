Επιδρομές Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Επιδεινώνεται ο κύκλος βίας στη Δυτική Όχθη μεταξύ Εβραίων εποίκων και Παλαιστινίων με αιματηρό επεισόδιο στο χωριό Ταλ κοντά στη Ναμπλούς.

Νεαρός Παλαιστίνιος φέρεται να απέσπασε όπλο από έποικο και να σκότωσε δύο Ισραηλινούς, ενώ ακολούθησε ανταλλαγή πυρών.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος αναφέρει πως τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από πυρά Εβραίων εποίκων μετά το επεισόδιο.

Συνεχίζεται ο κύκλος βίας στην Δυτική Όχθη μεταξύ Εβραίων εποίκων και κατοίκων των παλαιστινιακών χωριών, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη από χθες συντονισμένες επιχειρήσεις του IDF, συλλαμβάνοντας δεκάδες Παλαιστινίους.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Ο κύκλος βίας στην Δυτική Όχθη γνωρίζει μία νέα περίοδο έντασης μεταξύ των Εβραίων εποίκων και Παλαιστινίων κατοίκων, αυτή τη φορά με αφορμή αιματηρό επεισόδιο που διαδραματίστηκε την Παρασκευή στο παλαιστινιακό χωριό Ταλ, νοτιοδυτικά της Ναμπλούς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αναφορές ισραηλινών μέσων, ομάδα Εβραίων εποίκων φέρεται να απομακρύνθηκε από τουριστική περιήγηση στα περίχωρα του εβραϊκού εποικισμού Χαβάτ-Γκιλάντ και, όπως μεταδίδουν παλαιστινιακά μέσα, πλησίασε με απειλητικές διαθέσεις το τζαμί του γειτονικού χωριού Ταλ.

Πηγή: Deutsche Welle

Ομάδα Παλαιστινίων κατοίκων κινήθηκε προς την περιοχή του τεμένους, προκειμένου να εμποδίσει τους Εβραίους εποίκους να προκαλέσουν υλικές ζημιές. Στη συνέχεια, Παλαιστίνιος νεαρός φέρεται να απέσπασε το όπλο ενός των εκ των εποίκων και άνοιξε πυρ σκοτώνοντας αυτόν και έναν ακόμα ισραηλινό πολίτη. Σύμφωνα με αναφορά της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, κατά την ανταλλαγή πυρών που ακολούθησε, Εβραίοι έποικοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τέσσερεις Παλαιστινίους κατοίκους του χωριού.Συστηματικές εισβολές από θερμόαιμουςΤο συγκεκριμένο επεισόδιο χαρακτηρίσθηκε από τις ισραηλινές αρχές ως τρομοκρατική επίθεση, αποτελώντας ωστόσο ακόμα ένα συμβάν μίας πολύμηνης σειράς συγκρούσεων με εθνοτικά κίνητρα, που γνώρισε μεγάλη έξαρση από τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023 και μέχρι σήμερα. Δράστες των επιθέσεων κατά παλαιστινιακών χωριών είναι ομάδες νεαρών Εβραίων εποίκων, που εισβάλουν συστηματικά κατοικημένες παλαιστινιακές περιοχές της Δυτικής Όχθης, καίγοντας σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα, προβαίνοντας σε φθορές γράφοντας εθνικιστικά συνθήματα με γκράφιτι και σε πολλές περιπτώσεις ξεριζώνοντας ελαιόδεντρα και αποσπώντας κατσίκια και πρόβατα από τα κοπάδια των ντόπιων Παλαιστινίων – συμβάντα που έχουν καταδικαστεί επανειλημμένως από τον ΟΗΕ και την ΕΕ.Με αφορμή το χθεσινό συμβάν, πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι σύσκεψη υπό τον Βενιαμίν Νετανιάχου και με τη συμμετοχή του Υπουργού Άμυνας, Ισράελ Κατς και του αρχηγού του στρατού, υποστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ και αποφασίστηκε ευρεία επιχείρηση του IDF στην Δυτική Όχθη με στόχο την πάταξη της παλαιστινιακής τρομοκρατίας, όπως χαρακτηριστικά δήλωσαν οι Νετανιάχου και Κατς στα ισραηλινά μέσα. Αποφασίστηκε, επίσης, να ενισχυθεί η στρατιωτική παρουσία στην Δυτική Όχθη, με την μεταφορά στρατιωτικού προσωπικού από τα μέτωπα της Γάζας και του Λιβάνου.Ευρείες επιχειρήσεις του IDFΌπως αναφέρουν φορείς των Ηνωμένων Εθνών, με περιοχή ευθύνης την Δυτική Όχθη, από χθες το απόγευμα και μέχρι σήμερα βρίσκονται είναι σε εξέλιξη συντονισμένες επιχειρήσεις του IDF με επίκεντρο το βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, κατά την διάρκεια των οποίων συνελήφθησαν τουλάχιστον 30 Παλαιστίνιοι με την κατηγορία της συμμετοχής σε ένοπλες ομάδες στις πόλεις Ναμπλούς, Καλκίλια και Τζενίν, ως επίσης και σε δεκάδες χωριά που βρίσκονται στα περίχωρά τους. Ήδη από χθες η πόλη της Ναμπλούς είναι περικυκλωμένη από τον ισραηλινό στρατό, ενώ από σήμερα το πρωί οι στρατιωτικές επιχειρήσεις επεκτάθηκαν σε χωριά που βρίσκονται στα βόρεια περίχωρα της Ραμάλας.Όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής, WAFA, μέχρι το σήμερα το πρωί (25/7) έχουν συλληφθεί συνολικά 66 Παλαιστίνιοι πολίτες, στην πλειοψηφία τους μόνιμοι κάτοικοι του χωριού Ταλ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συλλήψεις σημειώθηκαν στα χωριά Αμπουέν, Σιντζίλ, Αλ-Μουγάιρ και Ντιρ-Αμπού-Μάσαλ στα περίχωρα της Ραμάλας, στην Τζενίν και στο Τουλκάρεμ. Κατά τις σημερινές στρατιωτικές επιδρομές, συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν και στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης και συγκεκριμένα στην Βηθλεέμ και την Χεβρώνα, αλλά και στην παλαιστινιακή κωμόπολη Αλ-Αζαρία (Βηθανία), στα περίχωρα του ανατολικού τομέα της Ιερουσαλήμ, που υπάγεται διοικητικά στην Παλαιστινιακή Αρχή.Ωστόσο, παράλληλα με τις επιχειρήσεις του IDF, σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το απόγευμα συντονισμένες επιδρομές από ομάδες νεαρών Εβραίων εποίκων, που εισβάλουν σε παλαιστινιακά χωριά προκαλώντας υλικές ζημιές και πυρπολώντας ιδιωτικές περιουσίες. Οι χθεσινές επιδρομές εποίκων είχαν επικεντρωθεί στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, στα περίχωρα των πόλεων Ναμπλούς, Τζενίν, Τουλκάρεμ και Καλκίλια. Από σήμερα το πρωί, οι επιδρομές τους επεκτάθηκαν και στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης, σε γειτονιές της Χεβρώνας, σε χωριά που βρίσκονται στα περίχωρά της, ως επίσης και σε χωριά των περιχώρων της Βηθλεέμ.Αντιδράσεις από τον αραβικό κόσμοΕκτός από τις έντονες αντιδράσεις της Παλαιστινιακής Αρχής, σε καταδικαστικές δηλώσεις κατά του Ισραήλ προέβη ο εκπρόσωπος Τύπου του ιορδανικού Υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβης Φουάντ Ματζάλι, επιρρίπτοντας ευθύνες στην ισραηλινή κυβέρνηση για τον εκτροχιασμό της κατάστασης στην Δυτική Όχθη, κατηγορώντας την ότι στην πραγματικότητα υποθάλπει τις επιθέσεις των Εβραίων εποίκων κατά των Παλαιστινίων κατοίκων της περιοχής. Ταυτόσημες κατηγορίες εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνδιάσκεψης.Παράλληλα, έντονες αντιδράσεις εκφράστηκαν και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρά τις καλές σχέσεις που διατηρούν με το Ισραήλ σε διπλωματικό, πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, με μία ασυνήθιστα έντονη σε ύφος και περιεχόμενο ανακοίνωση, ο Μοχάμαντ Αλ-Γιαμάχι, Πρόεδρος του Εμιρατινού Κοινοβουλίου, κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας, τον ΟΗΕ και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να αναλάβουν ενεργό δράση «για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας των Εβραίων εποίκων, που υποστηρίζονται από την εξτρεμιστική κυβέρνηση του Ισραήλ», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

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