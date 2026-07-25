Άργος: Επεισόδια στην πορεία για τον 20χρονο που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν πριν από λίγη ώρα στο Άργος, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης που πραγματοποιείται με αφορμή την υπόθεση του Θοδωρή Ζαβραδινού – Καραμπάμπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, άτομο που φέρεται να συμμετείχε στη συγκέντρωση πέταξε μολότοφ στην περιοχή κοντά στην Αγία Αικατερίνη, ενώ στη συνέχεια σημειώθηκαν επιθέσεις και προσπάθειες πρόκλησης επεισοδίων απέναντι στις αστυνομικές δυνάμεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκαν πυροσβεστήρες, καδρόνια και κρότου-λάμψης, δημιουργώντας ένταση στην περιοχή.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ τρεις διμοιρίες των ΜΑΤ επενέβησαν προκειμένου να διαλύσουν τα επεισόδια και να αποκαταστήσουν την τάξη.

Μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιηθεί μία σύλληψη, με τον συλληφθέντα, σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, να φέρεται να ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή στο Άργος, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται στα επεισόδια.

(Πηγή φωτο Παραπολιτικά Αργολίδα)

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